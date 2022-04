ŠTIT 2022 U BATAJNICI! Prikazano moćno naoružanje, predsednik najavio novu NABAVKU za Vojsku Srbije (FOTO+VIDEO)

Na vojnom aerodromu "Pukovnik - pilot Milenko Pavlović" održan je prikaz dela sposobnosti srpskih vojnih snaga pod nazivom "Štit 2022", u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i drugih zvaničnika.

Jedinica Garde Vojske Srbije predsedniku Vučciću predala je raport, a posle toga počeo je dinamički prikaz izložene vojne opreme i naoružanja VS.

Prikazu prisustvuju srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i predsednik Skupštine Ivica Dačić.

Predsednik Vučić na aerodormu je obišao pripadnike Vojske Srbije koji učestvuju na prikazu sposobnosti i razgovarao sa njima.

- Ponosan sam na Vojsku Srbije, na ogroman napredak. Ovde smo bili 2013. godine, nismo imali šta da podignemo u vazduh, nismo imali šta da pokažemo i danas sam ponosan što svi ljudi iz ratnog vazduhoplovstva su radosni i srećni. Čestitam svima na izvrsnoj vežbi. Značajno ćemo da osnažimo i lovačku avijaciju. Srbija je neutralna zemlja i Srbija mora da pronalazi rešenja da sačuva nebo i svoju zemlju. Do sada smo mogli da ulažemo mnogo više novca, napravili smo bolje uslove, opremili vojsku modernim sredstvima - rekao je predsednik.

Naše helikopterske jedinice su snažnije, potrebno nam je još pilota, uzimaćemo još helikoptera. Ovo je danas prošlo savršeno, zadovoljan sam što sam video mnogo dece i mladih, ponosan sam na Srbiju, na njenu vojsku, čestitam i hvala svima koju su priredili ovu manifestaciju.

Predsednik je najavio i snaženje avijacije, novu nabavku.

- Biće potrebna dodatna ulaganja, uskoro ćemo doneti odluke o tom pitanju i značajno ćemo da osnažimo našu lovačku avijaciju. Srbija je neutralna zemlja i mora da pronalazi rešenja da može da sačuva svoje nebo i svoju zemlju – rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, Srbija razmišlja o nabavci kineskog L-15 (supersonični dvomotorni mlazni školsko-borbeni avion).

O situaciji u Ukrajini

On je istakao da će situacija biti sve teža i da imamo svetski ekonomski i politički sukob.

- Izloženi smo velikim pritiscima, koriste se sofisticirane metode ucena. Država se bori da sačuvamo sve od životnog strandarda - istakao je predsedni..

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da će o sankcijama Rusiji govoriti 6. maja.

Srbija je donela svoje zaključke, nemam snage da se obazirem na svakodnevne tvrdnje, jednih, drugih, kako kome šta odgovara.

- Mi smo u eri ove velike krize uspeli da potpišemo ugovor sa Stelantisom. Dogodilo se to da je to bila vest pola dana, a kada nešto poskupi vesti se plasiraju po 5 dana. Država već štiti tu cenu, odričemo se nekih delova, i sa svim tim, subvencionisanom cenom od strane države i cena je takva. Imamo najjeftiniju cenu hleba i struje u Evropi, imamo među najjeftinijim cenama mleka. Sličan je slučaj i sa uljem. Imamo dovljno iz domaće proizvodnje - rekao je predsednik i dodao:

- Dobio sam jutros podatke iz MUP, za praznike računamo da će oko 750.000 građana naše zemlje otići na odmor u inostranstvo. Veći broj ljudi ima novac pa mogu sebi to da priušte, a s druge strane nismo dovoljno razumeli šta se to zbiva u svetu. Mi se smejemo o onome što govore evropski političari, da se štedi na svim stranama i da dolaze teška vremena. Sve to nam ne garantuje sigurnost, suočavaćemo se sa teškim situacijama, dolaze teža vremena, ne zbog nas nego mora da se shvati. To je svetski sukob.

Na prikazu je predstavljeno skoro svo naoružanje koje kopnena vojska, protivvazdušna odbrana i ratno vazduhoplovstvo VS ima, uključujući i novi nedavno nabavljeni PVO sistem srednjeg dometa FK3, koji je nedavno stigao iz Kine.

Prikaz organizuju Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije(VS), a prisustvuju mu pored predsednika Vučića, ministar odbrane Nebojša Stefanović i načelnik Generalštaba VS Milan Mojsilović.

Prethodno je u 8.30 počela izložba vojne tehnike koja će moći da se razgleda do 15 časova.

Na prikazu učestvuje više od 1.000 pripadnika VS, više od 300 borbenih sredstava naoružanja i vojne opreme i više od 60 aviona, helikoptera i daljinski upravljivih letelica.

Najatraktivniji deo prikaza biće letovi aviona Ratnog vazduhoplovstva, a leteće svi tipovi aviona kojima Ratno vazduhoplovstvo raspolaže- MIG-29,orao, G-4 Super Galeb i Lasta, kao i helikopteri Mi-35M, Mi-17, Mi-8 i „Erbasovi” H-145M.

Predstavljeni su i sistemi PVO FK3, Pancir-S1, PASARS-16, S-125 Neva, Mistral 3 i drugi.

Statički prikaz podeljen je na dve grupe - jedna grupa se odnosi na naoružanje i vojnu opremu koja se nalazi u operativnoj upotrebi, a druga grupa na vojnu opremu koja se nalazi u razvoju.

Tokom dinamičnnog prikaza kroz desetak scenarija biće prikazan deo operativnih sposobnosti VS u vazdušnom prostoru, upotrebom svih tipova aviona i letelica sa kojima raspolaže VS.

Biće prikazana šira blokada rejona i izviđanje borbenog rasporeda neprijatelja, vazduhoplovna vatrena podrška u pripremi desantne prostorije, helikopterski desant specijalnih snaga, borbeno traganje, spasavanje i izvlačenje specijalnih snaga, posedanje vatrenog položaja artiljerijskih jedinica, vazduhoplovna vazdušna podrška i lovačka zaštita i drugo.

To će biti dobra prilika da se u koordinaciji i sadejstvu sa pripadnicima kopnene vojske na zemlji pokaže deo sposobnosti ne samo 63. padobranske brigade i 72. brigade za specijalne operacije, već i lovačke i lovačko-bombarderske avijacije.

Biće izveden helikopterski desant, a završiće se sa vazduhoplovnim defileom i demo-skokom pripadnika 63. padobranske brigade.

Publika će moći da priđe novim helikopterima, ali i da izbliza vidi šta sve mogu specijalne brigade Vojske Srbije.

Oni će na vojnom aerodromu u Batajnici prikazati i nove elemente koje primenjuju u svojoj redovnoj obuci.