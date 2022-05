Đurđev: Rusija nam poručuje da je Kosovo Srbija, baš kao što su Donjecka i Luganska Republika Rusija

Predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev rekao je da izjava ruskog ambasadora Aleksandra Bocan-Harčenka da Rusija neće priznati tzv. Kosovo i da se između nelegalne secesije kosmetskih Albanaca i referendumske odluke stanovništva Donbasa da se otcepi od nacističkog režima u Kijevu jedina je referentna tačka za donošenje zaključaka u vezi sa odnosom Rusije prema pitanju južne srpske pokrajine.

Đurđev je naglasio da perjanice rusofobije u Srbiji nemaju pravo kada govore o tome da je pozivanje predsednika Rusije Vladimira Putina na kosovski presedan pokazatelj da će nam Rusija okrenuti leđa.

- Rusija je pre nekoliko nedelja ponovo bila jedna od zemalja koje su pozitivno ocenile šestomesečni izveštaj Srbije o stanju na Kosmetu i založila se za hitno formiranje Zajednice srpskih opština. Dakle, Rusija i dalje ne samo teorijski, već i praktično nastavljaju da Srbiji pruža bezrezervnu podršku po pitanju zaštite njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta - napomenuo je Đurđev.

Predsednik Srpske lige je uveren da viševekovno i iskonsko bratstvo Srba i Rusa ne mogu da slome nikakvi pritisci, pretnje i ucene sa Zapada.

- Naš narod je jedini ustao i dao podršku Rusiji i Rusima u ovim teškim vremenima. Svi ruski mediji su to preneli i rusko državno rukovodstvo to odlično zna i ceni to. Rusija će nesumnjivo nastaviti da štiti svoje vitalne nacionalne interese na prostoru ruskog sveta, ali taj proces će biti komplementaran i sa zaštitom interesa srpskog sveta - zaključio je Đurđev.