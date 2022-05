Potezi Bakira Izetbegovića suštinski su usmereni ka stvaranju unitarne BiH, a lider SDA govori i dela pod pokrićem SAD, Nemačke i drugih zapadnih zemalja moći. Srbija mora biti načisto da je cilj centralizacija BiH i pretvaranje Srba i Hrvata u manjine.

Lider SDA Bakir Izetbegović po ko zna koji put ispoljava netrpeljivost prema Dejtonskom sporazumu. Kada je komentarisao pregovore o izmeni izbornog zakona u BiH, istakao je da SNSD i HDZ nemaju pravo da redukuju 60 odsto probosanskih snaga u jednu trećinu vlasti.

Ovakve izjave samo su kontinuitet Izetbegovićevog delovanja, ocenjuje Dragomir Anđelković, analitičar. Ističe da zapaljiva retorika nije ekces, već lider SDA dosledno i gotovo otvoreno radi na centralizaciji BiH i reinterpretiranju Dejtonskog sporazuma.

- Ne napada on formalno Dejton, ali suštinski njegovi potezi usmereni su ka realizaciji ratnih ciljeva Sarajeva iz 90-ih, odnosno ka stvaranju unitarne BiH. Nije problem Izetbegović, on može da radi šta hoće u verbalnoj sferi. Problem su zapadni centri moći koji tako nešto omogućavaju. Nije Izetbegović oteo 70 ovlašćenja Republici Srpskoj, već su to uradili visoki predstavnici podržani od strane SAD, Nemačke i drugih ključnih zapadnih država. Nije mogao Izetbegović da donese nakaradan zakon o Srebrenici, već je to uradio Incko. Nije Izetbegović postavio Šmita za nelegalnog visokog predstavnika u BiH, već su to uradile zapadne sile – kaže Anđelković za “Novo jutro”.

Ističe da moramo da budemo načisto da SAD, Nemačka i druge zapadne zemlje imaju za cilj centralizaciju BiH i pretvaranje Srba i Hrvata u manjine.

Direktor izdavačke kuće “Filip Višnjić” Dejan Mastilović se slaže da Bakir Izetbegović ne može da dela sam – može samo da daje izjave i održava konferencije za štampu. Ističe da se Ustav BiH ne može promeniti bez saglasnosti srpskog naroda.

- Srpski narod u BiH nikada neće dati saglasnost na unitarnu državu. Sa druge strane, danas u BiH nema 60 odsto muslimana – ima ih manje od 50, zahvaljujući Izetbegoviću i njegovoj vlasti koja ih je rasterala po zapadnim zemljama. Većinu u BiH čine Srbi i Hrvati – kaže Mastilović.

Dodaje da u ovoj konstalaciji, svako glasanje znači dva glasa naprema jedan.

Bakir Izetbegović je kroz svoj poslednji intervju poslao naročito opasne poruke po svim mogućim osnovama, ali je i kroz određene akcije pokazao da mu Dejtonski sporazum ništa ne znači, ocenjuje stručnjak za bezbednost Dževad Galijašević.

- I u intervjuu za jedan beogradski medij stavio je do znanja da i Srbija i Hrvatska sa svojim potpisom na Dejtonskom sporazumu mogu samo da se slikaju, te da konstitutivnost naroda ne znači ništa. Uopšte Srbi i Hrvati ne znače ništa, a on ima svoje tzv. probosanske snage koje čine 60 odsto stanovništva BiH. Te probosanske snage su u stvari Muslimansko bratstvo, Al Kaida, Islamska država – snage na koje SDA ozbiljno računa. Drskost nije bez pokrića i svaki put kad Izetbegović učini neku antidejtonsku meru, kad zabrani ulazak intelektualcima iz Srbije, kad vrbuje vehabije po Zemun polju i Beogradu, kad kamenuje tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića, sa zapada poručuju: “Šta to Republika Srpska opet hoće i zašto RS ruši Dejton?” – kaže Galijašević za Pink.

Ističe da sa jedne strane imamo Izetbegovića koji otvoreno negira Dejton, dok sa druge strane diplomate sa zapada forsiraju ideju da su Srbi ti koji teže destabilizaciji i ukidanju sporazuma.