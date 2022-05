LEPE VESTI ZA NOVOSAĐANE! Vučević: Gradićemo javne garaže iza zgrade Banovine, u Ulici Modene, na Trgu republike i u Šafarikovoj

U toku je realizacija četiri ugovora o koncesiji za izgradnju javnih garaža, rekao je gradonačelnik.

Posao gradonačelnika je da osluškuje potrebe svojih sugrađana, a u našem gradu koji se užurbano razvija, jedna od važnijih potreba je parking, istakao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Kako ističe, u toku je realizacija četiri ugovora o koncesiji za izgradnju javnih garaža iza zgrade Banovine, u Ulici Modene, na Trgu republike i u Šafarikovoj, odnosno o početku izgradnje prve dve garaže (Banovina i Modena).

- Važno je da sve pripremimo kako bi Novosađani i njihovi gosti mogli da uživaju u svakodnevnim aktivnostima, a za to je neophodno obezbediti više od 400 parking-mesta. S tim u vezi sam jutros imao sastanak sa koncesionarima "Best in parking", jer pred nama je veliki izazov, iz kojeg ćemo izaći kao pobednici - objavio je Vučević na Instagramu.