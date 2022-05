Glavni i odgovorni urednik dnevnog lista "Informer" Dragan J. Vučićević ocenio je, govoreći o ukrajinskoj krizi koja se odrazila na ceo svet, da Srbija na čelu države ima ozbiljnog lidera koji se svojim poslom bavi 24 sata sedam dana u nedelji.

Mi na čelu naše države imamo odgovornog, evropskog lidera. On je u septembru, oktobru i novembru video na tržištu šta se sprema. Razumeo je u kom smeru ide. On u tom trenutku naređuje i pojačavanje robnih rezervi.

Vučićević je za Pink rekao da je Srbija danas najstabilnija ekonomija u ovom delu Evrope, te podvukao da to ne može biti rezultat politike od danas do sutra.

Osvrnuo se i na posetu Vučića Grčkoj, i ocenio da je oni što se tamo dešavalo izgledalo lepo, ali će zaživeti tek za dve godine.

- Grčki premijer je sam rekao da će to biti za 20 meseci. Na taj gas ćemo možda moći da računamo tamo negde 2024. godine. A šta ćemo do tada? Čeka nas najteža zima od 1950. godine i to bi morali ozbiljno da shvatimo. Vidim da su mnogi mediji prešli preko toga, kao rekao pa šta - rekao je Vučićević.

Ukazao je da Nemačka koja je 90 puta bogatija od Srbije, kaže da će biti velika kriza i teška zima.

Nemačka je 90 puta bogatija od Srbije. Dakle, ako mi imamo nečega 1 Nemci imaju 90. To su razlike. I ti takvi Nemci najavljuju najkritičniju zimu i zimsku sezonu. Vrlo brzo će doći grejna sezona, iako nam sada stiže lete. Mi ćemo kao Evropa biti u najstrašnijoj i najtežoj mogućoj situaciji još od Drugog svetskog rata. Zašto? Zbog situacije između Rusije i Ukrajine. Doći ćemo u jednom trenutku do totalnog embarga koji najavljuju za ruski gas i naftu. Vrlo brzo ćemo doći u situaciju da nećemo moći da koristimo ruske energente. Čak i mi koji imamo ugovore, gas neće moći da stigne do nas.Nemački ministar ekonomije najavljuje i obežava svojim građanima da će se grejati na jorgane i džempere. Na pitanje medija kako će se ljudi grejati on je rekao - debljim jorganima i vunenim džemperima. "Bild" piše Nemcima da se tri nedelje ne kupaju, da je to zdravo. U takvoj vrsti krize je Evropa da je neverovatno. Ako ne znate kakva je kriza, vidite samo šta pričaju Nemci.

Vučićević je rekao, da bi predsedniku Srbije bilo najlakše da se sada opusti, kaže ide leto i da ne priča o tome.

- Vučić se bori sa najtežim ekonomskim kriznim pitanjijma. Bojim se da građani Srbije ovo uopšte ozbiljno ne shvataju. Video sam da predsedniku nije bilo baš pravo kada je pričao o tome - istakao je Vučićević i dodaje da mnogi naši građani ne shvataju o kakvoj se krizi radi.

Govoreći o pisanjima opozicionih medija, Vučićević je istakao da su napisali 1.000 laži, ali ni jedno izvini.

Objavljeno je aprila 2013. godine u Danasu da je Vučić u Briselu obećao da će do 1. januara 2014. godine priznati lažnu državu Kosovo. I? Evo je 2022. godina, još malo će 10 godina od tog njihovog pisanja, da li su se izvinili? Ma nikada izvini nisu napisali, a imali su 1000 laži, i više od 10000 laži.

- Znate li koliko je naših državljana bilo u inostranstvu za praznike. Bilo nas je 700.000. Kažu stručnjaci da su ti građani ostavili u inostranstvu više od milijardu evra. Mnogo bolje bi bilo da smo te pare ostavili u Srbiji. Sa jedne strane to je i dobra vest koja pokazuje da jedan deo građna ima novac da putuje u inostranstvo, ali s druge strane pokazuje da mi krizu ne shvatamo ozbiljno. Moramo da platimo cenu velike svetkse ekonomske krize. Neće biti sve u redu. U Nemačkoj su objavili podatak da je na nivou cele Evrope cena goriva oborila kompletno sve istorijske rekorde. Danas gledam u đilasovskim hejterskim novinama i portalima pišu da država uzima od goriva 95 dinara, što naravno nije tačno, a i da je tačno, da pa šta? To je cena najniža u ovom delu Evrope. Od čega će država da funkcioniše, od čega će da se prave putevi, bolnice, lekari, škole i sve što plaća država. Zašto ne kažeter da Srbija ima najjeftinije cene hrane u Evropi - naveo je Vučićević.