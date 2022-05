VUČIĆ ZA NEMAČKE MEDIJE PRED RAZGOVOR SA ŠOLCEM: Polažemo nade u njega i njegovo obećanje da će ubrzati proširenje EU

Predsednik Srbije je izjavio da polaže nade u Olafa Plca i njegove reči da će ubrzati proširenje EU i da Zapadni Balkan vidi kao deo EU.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Beograd saglasan sa Evropljanima da je rat u Ukrajini kršnje međunarodnog prava, ali da ne veruje u politiku sankcija pošto je Srbija i sama godinama bila pod sankcijama.

- U svetlu unutrašnje situacije, nije nam bilo lako da se tako jasno pozicioniramo. Ali što se tiče sankcija, godinama smo bili žrtva sankcija i ne verujemo u politiku sankcija. Pa i u EU još postoje rasprave o embargu na naftu ili gas. Imamo svoje sopstvene interese. A i još nismo deo EU. Nažalost - rekao je Vučić u intervjuu za današnji nemački dnevnik Handelsblat (Handelsblatt).

Vučić je potvrdio da je Brisel poručio da bi Srbija trebalo da se pridruži sankcijama i da bi to "poboljšalo njen položaj u procesu pristupanja EU". On je naglasio da je Srbija samo vojno, a ne i politički neutralna, preneo je portal Euraktiv Srbija.

- Za mnoge je bilo iznenađenje što smo jasno rekli da je rat u Ukrajini kršenje međunarodnog prava. A da li će se Srbija pridružiti sankcijama ili ne, to nikoga u Rusji neće impresionirati. Ali sa druge strane, imamo svoje nacionalne interese u vezi sa Kosovom, i pitanja u kojima Rusija podržava naš stav. Rusija i Kina su nas do sada podržavale u Savetu bezbednosti UN - rekao je Vučić.

Naglasio je, međutim, da "istovremeno stoji da je Srbija nedvosmisleno na putu u EU, da to jeste i ostaje njen strateški cilj" i da zato 4. maja i ide u Nemačku na sastanak sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom.

Upitan šta očekuje od tog susreta, Vučić je rekao da Šolcov stav "budi nadu." "Ja sam Šolca upoznao još 2016. u Hamburgu. Bio je jedan od retkih koji su pažljivo slušali. Jako smo mu zahvalni na tome što je u kontekstu ulaska u EU istakao zemlje bivše Jugoslavije. Čak je i nazvao ponašanje EU prema tim zemljama neprihvatljivim. To shvatam veoma ozbiljno i to nam budi nadu", rekao je Vučić.

Zato se, kako je rekao, i sreće sa Šolcom, dodajući da je Nemačka u Srbiji "omiljenija od EU".

- Naime, već je Angela Merkel Srbiju shvatala ozbiljno, slušala nas, Nadamo se da ćemo od njenog naslednika dobiti isto takvo poštovanje i vrednovanje. To je sve što nam je potrebno - rekao je predsednik Srbije i dodao:

Nikoga ne molimo za više para. Želimo samo dobru evropsku perspektivu. Razlog za to što je u međuvremenu puno Srba protiv članstva svakako su naše greške, ali barem polovinom i greške Brisela.

On se saglasio da je jedan od problema i to što je EU ostavila Srbiju da toliko dugo čeka.

- Mi smo sada već više od 20 godina u pristupnom procesu. A Srbija pokazuje bolje brojeve i bilanse od, na primer, Bugarske 2007, kada je primljena u EU. To što i dalje nemamo pravi pristupni status naprosto više ne mogu da objasnim Srbima - rekao je Vučić.

Vučić se saglasio i sa ocenom novinara da bi rasprava o članstvu Ukrajine u EU mogla da bude velika šansa za Srbiju.

- U to polažemo nade i u Olafa Šolca i njegove reči da će ubrzati proširenje EU i da Zapadni Balkan vidi kao deo EU, a to ne govorim samo u ime Srbije. To je ono što nam je svima u regionu potrebno - jasni i dostižni ciljevi - rekao je Vučić.