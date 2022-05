PREDSEDNIK SRBIJE ZA NEMAČKU ŠTAMPU GOVORIO I O UKRAJINI: A što se sankcija tiče, bili smo decenijama njihove žrtve i ne verujemo u njih

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, uoči današnje posete Berlinu, dao je opširan intervju nemačkom listu "Handelsblat".

List je u uvodu tog intervjua naveo da je malo stranih političara koji poznaju Vladimira Putina bolje od Aleksandra Vučića, uz napomenu da se "skoro nijedan strani političar nije s Putinom sastajao tako često". "Do sada 19 puta", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. List navodi i zaključak da „predsednik Srbije hoće u EU, ali ne želi da zauzme jasan stav prema Moskvi.“

Na pitanje kako danas ocenjuje Putina i njegove namere u Ukrajini, Vučić odgovara da predsednik Rusije o tome s njim nije razgovarao, da su se poslednji put videli 25. novembra prošle godine i da su tada samo "nekoliko minuta" razgovarali na temu Ukrajine.

Novinari Handelsblata pokušali su da saznaju da li predsednik Srbije shvata zašto Putin sada ovako postupa, kidajući odnose s većinom evropskih zemalja.

"Slušam i čitam šta kaže. On iznosi svoje motive. Ali to ne znači da se postupanje u Ukrajini može opravdati", kaže Vučić.

On ujedno kao mogući razlog navodi to da "Putin jasno pominje širenje NATO na istok". Naglašava: "Bez obzira na to, Srbija i ja osuđujemo kršenje međunarodnog prava i rat u Ukrajini."

"Osećam se obaveznim da podržavam međunarodno pravo. Srbija je to i uradila", kaže Vučić. "Ne zaboravite, nas je 1999. napao NATO, protivno međunarodnom pravu i bez mandata UN, i mnogo smo propatili. To je jedan od razloga zbog kojih je Srbija podržala dve rezolucije UN i osudila rat u Ukrajini."

A na sugestiju da je 1999. "Milošević izvršio agresiju na Kosovo", Vučić podseća da je Putin pre nekoliko dana uporedio situaciju u Donbasu sa situacijom na Kosovu: "On koristi kosovski primer i odluke Međunarodnog suda pravde kao presedan da opravda svoje postupke u Donbasu i drugim delovima Ukrajine", kaže predsednik Srbije.

Reagujući na pitanje nemačkih novinara koji, podsetivši da je Međunarodni sud pravde 2010. presudio da otcepljenje Kosova od Srbije nije kršenje međunarodnog prava, kažu da je to "zato što je postojao genocid nad Kosovarima", Vučić odgovara: "Na Kosovu nije bilo genocida i ne postoji ni jedna jedina sudska presuda koja to vidi drugačije."

Ne verujemo u politiku sankcija

Na konkretno pitanje zašto se ne pridruži sankcijama SAD i EU, Vučić odgovara da se Beograd slaže sa EU o prirodi sukoba u Ukrajini, ali da, s obzirom na internu situaciju u Srbiji, nije lako da se ona tako jasno pozicionira.

"A što se sankcija tiče", kaže Vučić, "mi smo decenijama bili žrtve sankcija i ne verujemo u politiku sankcija. Među zemljama EU i dalje se vode rasprave, na primer o embargu na naftu ili gas. Mi imamo svoje interese. I mi još nismo deo EU. Nažalost."

Na konstataciju da su Srbija i on lično pod pritiskom i Moskve i Brisela, Vučić odgovara: "Mi smo samo vojno neutralni. Politički nismo. Za mnoge je bilo iznenađenje to što smo jasno rekli da je rat u Ukrajini kršenje međunarodnog prava. Da li se Srbija priključuje sankcijama ili ne, to ne impresionira nikoga u Rusiji. S druge strane, mi imamo svoje nacionalne interese u vezi s Kosovom i drugim pitanjima u kojima Rusija podržava naš stav. Do sada su nas u Savetu bezbednosti UN podržavale Rusija i Kina. Istovremeno, međutim, važi sledeće: mi smo jasno na našem putu ka EU, i to jeste i ostaće naš strateški cilj. Zato sam i došao u Nemačku", kaže Vučić.

Polažemo nade u Olafa Šolca

Govoreći o očekivanjima od susreta s nemačkim kancelarom, Vučić podseća da je Olafa Šolca upoznao u Hamburgu 2016. i kaže da je on tada bio "jedan od retkih" koji su ga "pažljivo saslušali".

"Veoma smo mu zahvalni što je istakao države bivše Jugoslavije u vezi s mogućim pristupanjem EU. Čak je i ponašanje EU prema tim državama opisao kao neprihvatljivo. Ja to shvatam veoma ozbiljno i to nam daje nadu."

Predsednik Srbije kaže i da ga veoma brine to što podrška pristupanju EU u Srbiji opada, a razlog za to on pronalazi u sledećem: "Naši ljudi od EU čuju samo jedno: Srbija treba da prizna Kosovo kao nezavisnu državu. Mnogi Srbi već su siti toga, jer istovremeno u Ukrajini danas vide potpuno drugačiji pristup istih tih zapadnih sila. Oni imaju osećaj da postoje dvostruki standardi. Ipak, mogu jasno da kažem: ostajemo čvrsto na putu ka EU."

"Zato se i sastajem sa Olafom Šolcom", dodaje Vučić.

"U Srbiji Nemačku više vole od Evropske unije – zato što je još Angela Merkel ozbiljno shvatala Srbiju. Verujemo da i od njenog naslednika Olafa Šolca možemo dobiti isto poštovanje i uvažavanje. To je sve što nam treba. Ni od koga ne tražimo više novca. Mi samo želimo dobru evropsku perspektivu. Činjenica da se mnogi Srbi u međuvremenu protive članstvu u EU sigurno je posledica i naših grešaka, ali polovina krivice ide na račun Brisela."

Predsednik Srbije na kraju kaže da se nada da će Olaf Šolc i njegove reči ubrzati širenje EU: "I ne govorim samo u ime Srbije. To je ono što nam je svima u regionu potrebno: jasni i ostvarljivi ciljevi."

Autor: