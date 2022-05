VUČIĆ NAKON SASTANKA SA OLAFOM ŠOLCOM: Izbor Srbije je da bude na EVROPSKOM PUTU! U to nema sumnje!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas posle podne u Berlinu sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom, nakon čega je, zajedno sa kancelarom prisustvovao konferenciji za medije.

Govoreći o Briselskom sporazumu, Vučić je istakao da je za njega važno ono što je danas rekao nemački kancelar, a to je da sve što je potpisano, morati da se ispoštuje.

pročitajte još VUČIĆ SUTRA SA LAMBREHT: Predsednik se sastaje sa ministarkom odbrane Nemačke

- Treba na svaki način da gledamo kako da dolazimo do kompromisnog rešenja - naveo je Vučić.

Kako je dodao, po pitanju sukoba Rusije i Ukrajine, Srbija se već izjasnila, dodajući da je jedino njeno izjašnjavanje bilo neočekivano ili delimično očekivano.

- Mi nismo otvorili Poglavlje 31. I mi na putu ka EU, moramo da idemo postepeno. Ja sam danas saslušao Šolca, on je ponovio stavove i zahteve Nemačke. Što se Srbije tiče, mi imamo drugačiji odnos i po pitanju KiM, imamo mi mnogo problema. Ne moram da vas podsećam da je Srbija imala sankcije, celu deceniju. Mi smo dobro razumeli poruke, i o tome smo detaljno razgovarali. Ono u šta nema sumnje je taj, da je izbor Srbije da bude na evropskom putu, za šta je opredeljena - rekao je Vučić.

Kako je naveo, svi koji govore da Srbija nekog ugrožava koriste bestidne neistine i laži.

- Da li ja govorim istinu, ili neki drugi... Pa vreme je pred nama, činjenice moraju da budu potvrđene ili negirane - dodao je.

Vučić se potom dotakao sastanka i razgovora sa nemačkim kancelarom, navodeći da je u pitanju bio fer i dobar razgovor, izrazivši želju da i on njega ugosti u Beogradu i Srbiji.

OBRAĆANJE VUČIĆA

Predsednik Srbije se najpre zahvalio na gostoprimstvu, nakon čega je dodao da su odnosi Nemačke i Srbije znatno napredovali u poslednjih nekoliko godina, te da je Nemačka sada najveći partner Srbije.

- Nemačka je najveći partner ekonomski i trgovinski Srbiji, kao što smo i mi njoj u regionu. Za nas su važne reči kancelara Šolca koji je danas više puta ponovio da je uveren u evropsku budućnost Zapadnog Balkana, ali ne "u iluziji", i to je važno obećanje za sve ljude na Zapadnom Balkanu i Srbiju - rekao je predsednik.

- Ja ću pokušati da citiram Šolca sada... To je čini mi se, jedna veoma pozitivna rečenica i važno obećanje za ljude na Zapadnom Balkanu. Govorili smo o još dve teme, jednu je on pomenuo, a tiče se odnosa prema ratu u Ukrajini. Govporili smo o prirodi tog sukoba. Govorio je i o problemima sa kojima se Srbija suočava, a ključno pitanje jesu regionalni odnosi. Imali smo otvoren i sadržajan razgovor - dodao je Vučić.

Kako je dodao, situacija u BiH jeste problematična, ali Srbija neće izazivati nikakve sukobe.

- To se nije dogodilo, iako se o tome govorilo pre 6 meseci. Mi večeras imamo nastavak dijaloga, i verujem da ćemo imati snage da dođemo do napretka u dijalogu sa Prištinom - naveo je Vučić.

OBRAĆANJE ŠOLCA

Nemački kancelar Olaf Šolc istakao je da su teme razgovora bile vezane za ekonomsku saradnju, bilateralne odnose ali i situaciji u regionu.

Šolc je nakon razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem međutim, istakao je da je ključna tema razgovora sa srpskim predsednikom bila dijalog sa Prištinom.

Preneo je da će večeras u Berlinu razgovarati izaslanik EU za dijalog Miroslav Lajčak, Vučić i premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti.

- Napredak u dijalogu je od ogromnog značaja za mir i stabilnost u regionu i Evropi. Rekao sam koliko su važni ti napretci ka sveobuhvatnom dogovoru. Svi do sada postignuto dogovori moraju da se poštuju, i jednostrano delovanje nije od pomoći - rekao je on.

Šolc je istakao da Nemačka intenzivno podržava pristupni proces Srbije, kako kroz savetovanje, tako i projektno finansiranje.

- Evropska perspektiva Srbije i drugih zemalja regiona mora biti nešto što mora biti pretvoreno u realnost. Moje obećanje je da ću se zalagati za to da perspketiva postane realnost - rekao je on novinarima.

Šolc je podsetio da se sa Vučićem već ranije sretao i razgovarao dok je bio gradonačelnik Hamburga i da je to dobra polazna osnova za sve ono što žele dve zemlje zajedno da urade.

Preneo je da je razgovarano o širokom spektru bilateralnih odnosa.

On je ukazao na dobru ekonomsku saradnju, činjenicu da u Srbiji radi 400 nemačkih preduzeća koja su stvorila oko 75.000 radnih mesta.

- Taj pozitivan razvoj želimo dalje da podstičemo - podvukao je on.

Ukazao je i na strateško klimatsko partnerstvo koje je uspostavljeno između dve zemlje na jesen, što treba da doprinese snažnijem napretku u energetskoj transformaciji.

Važna tema je, dodaje, reakcija na rat Rusije protiv Ukrajine.

Šolc je naglasio da EU i njeni kandidati moraju biti jedinstveni i braniti zajedničke vrednosti.

- Važno je da svi šaljemo jedinstvenu poruku, da svi znaju da ne može da se prihvati rat. To je teška situacija, i zato moramo svi koji treba da budemo zajedno to i budemo - poručio je on.

Šolc je kazao da je važno da Srbija nastavi reformski put, posebno u oblasti vladavine prava, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Šolc je preneo da je u razgovoru sa Vučićem izrazio zabrinutost zbog stanja u BiH i secesioniionstičkh težnji Milorada Dodika.

- Posebno u BiH je važno da se svi zalažu da tamo bude moguć konstruktivan razvoj - poručio je on.

Šolc je naglasio da je neophodna regionalna saradnja na putu ka EU.

- Stvaranje zajedničkog tržišta, je veoma bitno i nadam se da četiri sporazuma biti brzo postignuta - dodao je on.

Šolc je najavio da će za par nedelja putovati na Zapadni Balkan, a posetiti i Beograd.

Podsetimo, predsednik se nakon sastanka oglasio i otkrio koje su bile teme razgovora sa nemačkim kancelarom.

Kako je istakao, teme su bile o bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji, situaciji u regionu, kao i geopolitičkim pitanjima.

Autor: