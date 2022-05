'BESTIDNE LAŽI O SRBIJI' Vučić poručio iz Berlina: Vreme će pokazati ko koga ugrožava

Srbija ne ugrožava nikoga na Zapadnom Balkanu, i takvi navodi su bestidne neistine o našoj zemlji, izjavio je danas u Berlinu predsednik Aleksandar Vučić i dodao da je to i preneo nemačkom kancelaru Olafu Šolcu u njihovom razgovoru.

Na konstataciju novinara da svaki dan iz regiona i Evrope upozoravaju da neko nekoga ugrožava na Zapadnom Balkanu, pod uticajem Putina, misleći na Srbiju, i pitanje kakav je njegov odgovor na to, Vučić je rekao da nikada ne koristi priliku, ni u bilateralnim razgovorima, niti na konferencijama za štampu, ne kritikuje druge, smatrajući to merom pristojnosti, ali da su svi takvi navodi “bestidne neistine”.

- Za sve koji kažu da Srbija nekoga ugrožava, to je bestidna neistina. To sam rekao i Šolcu, i javno, i ministarki Berbok kada je bila u Beogradu i to ponavljam stalno. A, da li ja govorim istinu, ili ti drugi, vereme je pred nama, pa će to moći da potvrdi ili negira i sam Šolc - rekao je Vučić.

Kako je dodao, činjenice će morati da budu potvrđene ili negirane.

- Naša reč nešto znači, videćete ko govori istinu - naglasio je Vučić.

Na pitanje da li je razgovor sa Šolcom bio težak, kao što je i očekivao, Vučić je rekao da se, kada se čuje koje su teme u pitanju, jasno da razgovor nije bio lak.

- Kada razgovarate sa Nemačkom, uvek morate da imate najveću dozu odgovornosti i ozbiljnosti, ali Šolc je učinio sve da imamo izuzetno konstruktivan, sadržajan, fer i dobar razgovor - rekao je Vučić.

Još jednom je zahvalio Šolcu na gostoprimstvu i dodao da se nada da će moći i on da iskaže gostoljubivost nemačkom kancelaru uskoro u Beogradu, čemu se unapred raduje.

Na pitanje da li će podržati nemačke investicije u Srbiji, Šolc je rekao da su bilateralni ekonomski odnosi dve zemlje dobri, i da je to znak šta žele da urade i na dalje tokom ovde godine i u narednom periodu.

Autor: