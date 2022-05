LAJČAK OBJAVIO FOTOGRAFIJU: Radna večera sa Vučićem i Kurtijem (FOTO)

Fotografiju sastanka tokom radne večere, na svom Tviter nalogu objavio je Miroslav Lajčak, koji se nemačkoj vladi zahvalio na gostoprimstvu, pritom najavivši nastavak dijaloga Beograda i Prištine za 13. maj.

"Pozdravljam priliku za neformalni razgovor na večeri o Dijalogu sa premijerom Kurtijem i predsednikom Vučićem u Berlinu. Zahvalan nemačkoj vladi na gostovanju. Nastavićemo diskusiju na nivou glavnih pregovarača 13. maj", napisao je Lajčak na Tviteru.

Welcome the opportunity for an informal dinner discussion about the Dialogue with Prime Minister Kurti and President Vucic in Berlin. Grateful to the German government for hosting. We will continue the discussion on the level of Chief negotiators on 13 May. pic.twitter.com/o9PYXkc2Wd