Predsednik Srbije je nakon sastanka sa Berbok u obraćanju medijima istakao da je zadovoljan interesovanjem Nemačke za razgovor sa Srbijom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Berlinu sa šeficom nemačke diplomatije Analenom Berbok. Nakon sastanka, Vučić se obratio medijima.

Predsednik je rekao da su na stolu bila sva važna pitanja - evropski put Srbije, kriza u Ukrajini, situacija na KiM, a razgovori nisu bili jednostavni. Vučić je rekao da su na jučerašnjoj neformalnoj večeri sa Miroslavom Lajčakom i Aljbinom Kurtijem vođeni izuzetno teški razgovori.

- Zadovoljan sam interesovanjem nemačke vlade za razgovore sa Srbijom. Uvećali smo za šest meseci trgovinsku razmenu i Nemačka postaje najvažniji trgovinski partner Srbije. Naravno, bilo je delova razgovora koji nisu bili jednostavni - rekao je predsednik.

Kada je reč o jučerašnjem razgovoru sa kancelarem Šolcom, Vučić kaže da su svi nemački predstavnici rekli da ono što je dogovoreno mora da se ispuni. Ističe da, i ono za šta je Srbija bila kritikovana, postaje tačka oslonca, a ono što je tobože bilo loše za nas, neki drugi ne žele da primenjuju.

Petar Petković ide 13. u Brisel, da pokušamo nešto da dogovorimo. Za nas je problem što neki odbijaju da govore o Zajednici srpskih opština. Za mene je važno da svi nemački partneri insistiraju da to mora da se ispoštuje i razgovara. O drugim detaljima mi je besmisleno da govorim.

- Moj posao je bio da se borim za Srbiju i to ću nastaviti da radim - dodao je Vučić.

Vučić kaže da neće da ispoljava lične emocije jer je predsednik države, te da mu je suština posla da se bori za što bolju poziciju Srbije u Nemačkoj.

- Uvek je dobro pričati kako da idemo napred, a sutra uveče ću govoriti o tome zašto će postojati još veće interesovanje svih za Beograd i Srbiju, a ljudi neka procene da li je to dobro ili loše - rekao je predsednik.

Ističe da je Olaf Šolc vrlo pristojan čovek, a da pojedinci nekada ne slušaju šta sagovornici govore.

- Šolc je govorio precizno, rekao je šta smatra da treba da se dogovori na Kosovu, koga smatra odgovornim za dešavanja u BiH... Je l stvarno mislite da je moguće da mi to nije rekao na sastanku, a da je to rekao posle javno? Izjave su uvek slabije ogledalo onoga što se dešavalo na sastanku. Naša pozicija je svakako teško i užasno komplikovana, dodatno iskomplikovana izjavama predsednika Putina. Plašim se da nam je pozicija teška i u ekonomskom smislu - rekao je Vučić.

Dodaje da je 4,3 odsto stopa rasta u prvom kvartalu, što je dobro s obzirom na sve probleme i moramo da nastavimo sa investicijama.

Nada se da će početkom juna biti u prilici da razgovara sa predstavnicima različitih partija kako bi čuo šta oni misle, kao i narod u Srbiji.

- Situacija je, ne našom krivicom, postala vrlo nemoguća - rekao je Vučić.

"Preživećemo, ali videćemo da li sa ranama ili sa modricama"

Predsednik dodaje i da je sa Šolcom pričao o energetskoj diversifikaciji, i da tek za dve godine mi možemo da završimo infrastrukturu kako bi obezbedili druge izvore gasa.

- Mi gradimo interkonektor sa Bugarskom. To ne pada sa neba. Mi imamo problem i sa gasom i sa naftom. Energenti nam postaju ogroman problem, sa Rusima krećemo u pregovore posle 10. Sa naftom moramo da vidimo šta će biti. Poslednjih 60 dana nam je izvor ruska nafta, zato što je jeftinija na tržištu, do sada je to bila iračka - dodao je on.

Pronalazićemo najbolja rešenja, borićemo se. Hitno moramo da radimo sa Britancima da gradimo sklaništa nafte, da dogradimo skladišta gasa, da možemo da stavimo milijardu kubnih metara, što je dovoljno za tri meseca.

Vučić kaže da će se truditi da pronađe najbolja rešenja, i da se podvlači crta po pitanju poljoprivrednih proizvoda i energenata.

Ističe da ima milion muka, a da narodu trebaju gas, nafta, struja.

- Imamo najjeftiniju struju, najjeftinije ulje... Naravno da ćemo da preživimo i to nije pitanje, već kako ćemo da preživimo. Hoće li oštećenja biti velika, hoće li rane biti teške, ili ćemo da prođemo samo sa modricama - kaže Vučić.

Vučić ističe da naša politika neće praviti zaokrete, a da smo vojno neutralni.

- Što se tiče našeg odnosa prema situaciji u Ukrajini, mi smo 3. dan saopštili naše stavove i, koliko god oni bili teški da se odbrane, evo već 71 dan smo na istoj poziciji. Kao što ste videli juče, nisam skrivao našu poziciju, govorio sam iskreno i fer. To nije lako i jednostavno, ali da se niko ne naljuti, odgovorna je funkcija biti predsednik kućnog saveta, ali ja sam izabran da vodim i branim državu - kaže Vučić.