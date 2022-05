ČOVIĆ ZA PINK: Pritisci na Srbiju će se nastaviti! Vučić je to izbalansirao, ali mu nije bilo lako (VIDEO)

Nekadašnji potpredsednik Vlade Srbije Nebojša Čović je govoreći o susretu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i nemačkog kancelara Olafa Šolca ocenio da će se pritisci na Srbiju nastaviti.

- Niko od nas ne zna šta je bilo iza kulisa. Nemačka je bila perjanica u politici razbijanja SFRJ nakon pada Berlinskog zida. Srbe mogu lako da optuže da se bavimo prošlošću, ali to je naša skorija prošlost. Tada je napravljen koncept odvajanja Slovenije i Makedonije, videli smo šta se dogodilo sa Bosnom i Hercegovinom, ali sve započelo na prostoru KiM- rekao je Čović za Pink.

Prema njegovim rečima, ta kako je oni zovu stvaralačka energija je zasnovana na haosu, anarhiji, krizi i razbijanju i iskorišćena je kako bi se zavadile određene etničke grupe.

Čović je ukazao da nikada u Evropi nije bilo dobro kada se Nemačka puno naoružavala.

- Epicentar je uvek u Nemačkoj. Na nas će se nastaviti pritisak, Vučić je to izbalansirao, nije mu bilo lako i to se videlo. ali mora da se izdrži jer i Srbija ima određene državne i nacionalne interese - naveo je on.

Očekujem da se u našoj javnosti pojave po ovim pitanjima i vrlo jasni stavovim dve važne naše institucije SPC i SANU. Inače pokušaji samoanestezije naše javnosti, bojim se da mogu biti kontraproduktivni