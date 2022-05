ZAPAD VODI PROKSI RAT PROTIV RUSIJE! Stotine PR agencija pomažu Ukrajini u njenom globalnom nastupu (VIDEO)

PR agencije, zajedno sa NATO štabom i obaveštajnim službama, aktivno su uključene u formiranje globalne slike o poziciji Ukrajine, a sve kako bi se, prema pisanju pojedinih zapadnih medija, doprinelo njenoj pobedi u sukobu sa Rusijom.

Evropska agencija za bezbednost saobraćaja upozorila je na povećanje opasnosti sa kojima se avio-kompanije suočavaju zbog sukoba u Ukrajini. Postoji mogućnost da civilni avioni budu slučajna meta vojnih dejstava, a povećan je i rizik od sajber napada.

U blizini granice sa Pridnostovljem i sa Ukrajinom juče su se čuli pucnji, krvave borbe vode se oko čeličane Avzostalj, ali se puštaju humanitarni koridori za evakuaciju civila.

Od prvog dana sukoba traje i propagandni rat, pa smo već imali akademske analize da nekoliko stotina PR agencija zajedno sa NATO štabom i američkim obaveštajnim službama združeno pomažu ukrajinskom PR štabu u globalnom nastupu, kaže prof. dr Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka.

- Sa druge strane, dezinformacije sustižu jedna drugu i teško je razdvojiti ih. Možemo da zaključimo ono što smo od početka znali: SAD i NATO duboko su uključeni u ovaj sukob na puno načina. Naravno da dele obaveštajne podatke sa Ukrajincima – kaže dr Mitrović za „Novo jutro“.

Podseća na vesti iz Vašington posta o milijardama dolara koje su SAD uložile u povećanje kapaciteta i spremnosti ukrajinske vojske 2014. godine, i prema tim tekstovima Amerikanci su dosad obučili 27.000 trupa.

- Znamo da se i u Poljskoj obavljaju operacije u smislu logistike – izjavila je Mitrović.

Zaključuje da zapad i SAD vode proksi rat protiv Rusije u ovom sukobu.

Avzostalj je ogroman industrijski kombinat i nekadašnjem najvećem proizvođaču čelika u Evropi, a osim horizontalnog postrojenja, postoje i nivoi pod zemljim, kaže novinar i bivši diplomata Dragan Bisenić odgovarajući na pitanje zašto se najžešće borbe vode baš oko ove čeličane.

- Ti nivoi pod zemljom idealni su za korišćenje u gradskim borbama, zgodni su za skrivanje vojnika i gerilsku borbu, a za to se ovaj kompleks upravo sada i koristi – kaže Bisenić za Pink.

Na pitanje o važnosti Marijupolja, Bisenić kaže da se od 2014. godine ukrajinska vojska već priprema za sukob sa Rusijom, a da je Marijupolj već tada napola bio u ruskim rukama.

- To je teritorija koja je ključna za kontrolu crnomorskog priobalja Ukrajine i jasno je da je to vojni cilj za rusku vojsku. Sada je pitanje kako će se stići do Marijupolja: da li direktnim napadom i ofanzivnom akcijom, a u tom slučaju žrtve su neminovne, ili kao u srednjevekovnim bitkama: opkoljavanjem tvrđave i predajom – kaže Bisenić.