'BIĆEMO POD VELIKIM PRITISCIMA!' Zapad će tražiti od Srbije da što brže ide ka priznanju Kosova, kako bi oni mogli da ponište Putinov argument!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je naša situacija situacija na KiM pogoršala.

- U međuvremenu su se desile mnoge promene, i ovo je možda ključna stvar zbog čega se obraćam. Naime, naša situacija je promenjena na gore, i posle izjava predsednika Rusije Vladimira Putina. Ne zato što je on imao nameru da našteti Srbiji, već je pitanje KiM na drugačiji način postavio, u zaštitu interesa ruskih - kazao je Vučić.

Vučić je potom pročitao Putinovu izjavu Antoniu Guterešu.

- Gospodine Guterešu, što se tiče invazije, dobro sam upućen u situaciju na Kosovu. Dobro se sećam odluke Međunarodnog suda da kada neka teritorija želi da proglasi nezavisnost ne mora da traži dozvolu centralne vlade. To je bila presuda o Kosovu, tako je odlučio međunarodni sud. Lično sam čitao mišljenja pravnika. Ako je tako, DNR i LNR mogu da uživaju isto pravo, pošto je presedan stvoren. Da li je to tako? Da li se slažete? Gutereš je zapitao: "Da li su UN priznale Kosovo?" Putin je odgovorio: "Da ali međunarodni sud jeste". Mnoge države su priznale Kosovo, činjenica je da su to uradile zapadne zemlje. Mi smo isto uradili sa republikama Donbasa. Nakon toga su tražili vojnu pomoć, i mi smo imali pravo na to - pročitao je Vučić Putinove reči.

Predsednik Vučić potom pročitao deklaraciju o Kosovu i Metohiji na koju se pozvao i Putin u tom razgovoru:

- Još nekoliko činjenica, pa ću vam objasniti šta nas čeka. 8. oktobra 2008. godine GS UN je na predlog Srbije usvojila rezoluciju A-RIS-63-3 kojim je od Međunarodnog suda pravde tražila savetodavno mišljenje. Pitanje je glasilo: "Da li je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim pravom". Oni su tada odgovorili da rezolucija nije protivna međunarodnom pravu. Na to se poziva Putin, na to se poziva i Kurti - kazao je on.

Vučić kaže da je iskorišćen propust tadašnjih vlasti Republike Srbije u formulisanju pitanja.

- Pitanje je trebalo da glasi: "Da li je jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosovo postalo nezavisna država?" Tada bi odgovor svakako bio negativan. Međunarodni sud nije ustanovio da je proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim pravom, već je protivno - kazao je on.

Predsednik je dodao da smo sami doprineli svojoj propasti, i da se zbog svega onoga što danas postoji kao svetski sukob, gde žele potpuni obračun sa Putinom i Rusima događa sledeće:

- Šta god govorili na Zapadu, oni znaju da tvrdnja o pravnom precedentu nije naivna. Putin braneći svoje poteze je povukao argument koji nije lagan. I bez obzira što će na zapadu reći da nije isto, i mi ćemo reći da nije isto, Putin je rekao da je na Krimu sproveden referendum, isto to i u DNR i LNR, možda i na Hersonu - kazao je on.

Vučić dodaje da se Putin poziva na to da sprečava humanitarnu katastrofu i genocid, isto ono što je radio i Zapad.

- Sada mi dolazimo u najveći problem, zato što će ceo Zapad kako bi uskratio argument Putinu, tražiti od Srbije da brzo prizna Kosovo, kako bi pokazali Putinu da to nije slučaj. Jel ako se to desi onda više nema pravnog presedana. Zato ćemo se nalaziti pod najvećim pritiscima sada, kako bi rekli da Kosovo nije isto što se dešava u Ukrajini.

Predsednik kaže da su mu svi evropski lideri koji su pričali sa Putinom rekli da je ruski predsednik insistirao na pitanju Kosova.

- Ne mislim da će Rusija priznati Kosovo. Mi ćemo biti pod ogromnim pritiskom, želim da ljudi to znaju, i da razumeju da će pritisak biti ogroman.