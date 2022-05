'SRBIJA ĆE BITI SNAŽNIJA NA EVROPSKOM PUTU!' Vučić imao poruku za sve!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je na konferenciji za novinare deset tačaka.

Vučić kaže da je tačka 1 put Srbije, i dodaje da poslednja istraživanja koja su nedvosmislena prvi put imamo jasnu većinu građana koji su protiv ulaska u EU - 44 odsto, dok 35 odsto podržava ulazak.

- Kao predsednik Republike Srbije naše je da čujemo i razumemo javno mnjenje, ali je naš posao i da radimo ono što je najbolje za Srbiju. Moja poruka svima je da će Srbija biti snažnije na evropskom putu.

- U svemu ovom razumem zašto je deo ljudi ljut, i ljudi doživljavaju EU kao nekoga ko vrši pritisak po pitanju KiM i sankcija Rusiji. Ponekad ne želimo da vidimo šta su važne stvari za nas, i šta sve radimo sa EU. Nama vest o izgradnji autoputeva i brzih pruga traje pola dana ili jedan dan, iako rešava višedecenijske probleme. A sve to radimo zajedno sa EU - kazao je predsednik.

Vučić ističe da je pre konferencije dobio 1.000 poruka gde mu je govoreno šta da kaže.

- To je taj naš iracionalni deo u kom mi verujemo više svojim emocijama nego brojevima i činjenicama. Suočavamo se neretko i sa stvarima koje nisu pravedne. Ali upravo zato hoću da ukažem građanima Srbije da to što je pravedno je važno, ali u međunarodnim odnosima ne postoji ljubav, a pravda još manje. Mi moramo da vodimo računa o našim interesima i budućnosti naše dece - kazao je on.