SRBIJA OGRANIČILA CENE ŽIVOTNIH NAMIRNICA NA JOŠ 60 DANA! Vučić: Potrebna nam je podrška ljudi u smislu razumevanja!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je na konferenciji za novinare deset tačaka. Tačka četiri odnosila se na javne finansije.

Predsednik je istakao da je ograničenje cena osnovnih životnih namirnica neznatno izmenjeno i produženo na još 60 dana.

- Meni dolaze ministri pa me kritikuju. Kako ljudi da žive, kako vi to da očekujete. Neki hoće da ukinemo poreze na zdravstvo, i da odjednom imamo 400.000 manje zaposlenih. Super je to, uvećane plate, ali sa 30 odsto manje zaposlenih. LJudi moraju da znaju sa čime se sve suočavamo. Potrebna nam je podrška ljudi u smislu razumevanja. Nije jednostavna situacija i zajednički moramo da se borimo. Nivo investicija nam je 744.7 miliona evra, to moram da kažem. To je dobar nivo, i pored rata u Ukrajini - kazao je on.