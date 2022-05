MILETIĆ ZA PINK: Ako neko misli da će se Srbija odreći svoje NEUTRALNE POLITIKE - Grdno se prevario!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, obratio se juče građanima Srbije, iznoseći deset važnih i ključnih tačaka o kojima je govorio.

Dejan Miletić iz Centra za globalizaciju kaže da je naučio da veruje svojoj državi, komentarišući jučerašnje obraćanje predsednika Srbije koji nije, iako su mnogi očekivali, uveo sankcije Rusiji.

- Ovo je primer koliko je Srbija napredovala. Ako neko misli da će se Srbija odreći svoje neutralne politike, grdno se prevario - rekao je Miletić.

Kako kaže, svako treba duboko da analizira kako se Srbija ponaša kao sistem.

- Bistrilo se, razmišljalo, odlagalo. Ovo što Srbija danas predstavlja u politici je bogatstvi za Evropu - naveo je on.

Borko Kašanski urednik u Srpskom Telegrafu ističe da predsednik nijednog trenutka nije pokušao da ulepša stvarnos, već je bio realan.

- Uvek se setim n2008. i one ekonomske krize, kada je tadašnji ministar rekao da je kriza za Srbiju velika šansa... Pokazalo se da nas je ona počistila u ekonomskom smislu. To Vučić nema, on kaže kakva je stvar - dodao je.

- Mi ćemo se boriti svim silama. Postoje načini, vidimo po gorivu - objasnio je.

Srđan Simić, analitičar kaže da su pritisci na Srbiju veći iz dana u dan.

- On se sinoć obratio naciji sa 10 ključnih i važnih tačaka. Nijedna ne može jedna bez druge - dodao je.

