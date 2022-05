Od kako je u Ukrajini započeo rat, Srbija je izložena sve većim pritiscima, jer je, jedina država u Evropi koja nije uveka sankcije Rusiji. Kako brojni stručnjaci ističu, dojave o lažnim bombama koje su se u proteklih nekoliko meseci prijavljivane na brojnim lokacijama, za cilj imaju destabilizaciju Srbije.

Profesor Ilija Životić kaže da je najvažnija stvar da, kada se vrti analiza, mora da bude bez emocija, jer može biti kontraproduktivno.

- Drago mi je što su državni funkcioneri izašli sa informacijom odakle su došle pretnje. Dakle, jedna je iz Ukrajine, a druga sa teritorije Švajcarske - rekao je Životić.

Životić ističe da je širok dijapazon odakle je sve došlo, jer postoje mnoge zemlje kojima Srbija smeta, a koja je, možda, sa druge strane, želela da u senci rata u Ukrajini iskoristi trenutak i na neki način, ugrozi Srbju.

Novinar Informera Aleksandar Crnomarković kaže da dojave o bombama nisu slučajne, a da je prva bila ona na letu za Moskvu, potom situacija sa školama, tržnim centrima, kao i poslednjem, Zološkom vrtu.

- To je strašno, to je evakuacija dece, bilo ih je preko 2.000 - dodao je.

On je podsetio i na ZOO vrt, tržne centre i sl. te dodao da je jasno o čemu se radi iza svega.

- Znalo se ranije, da to bude u Pravde... Sada se saznalo dasve dojave dolaze sa "proto mejl" servisa, a to su poverljivi mejlovi, koji su tipični za Švajcarsku. I to je sada na meti zloupotreba - objašnjava Crnomarković.

Kako kaže, iza svega stoje ljudi koji su povezani sa situacijom u Rusiji, i glavna meta je destabilizacija Srbije.

