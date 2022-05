VUČEVIĆ NAKON TRI DECENIJE POSETIO ISTOČNO SARAJEVO: Prioritet je da ne bude velikih ekonomskih razlika između Srbije i Srpske (VIDEO)

"Pun sam pozitivnih utisaka kakvu energiju ima Istočno Sarajevo, kakvu ima budućnost, kako se gradi i kako se razvija", izjavio je gradonačelnik Novog Sada.

Nakon skoro 30 godina gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević posetio je Istočno Sarajevo u Republici Srpskoj. Gostujući na tamošnjoj lokalnoj televiziji istakao je svoje impresije kako političko-ekonomske tako i društvene, a podvukao je i paralele koje dovode u vezu prošlo i sadašnje gledanje na ovaj deo Bosne i Hercegovine.

– Pun sam pozitivnih utisaka kakvu energiju ima Istočno Sarajevo, kakvu ima budućnost, kako se gradi i kako se razvija. Nisam mogao to da doživim i da vidim dok nisam došao direktno na lice mesta. Vrlo sam zadovoljan i impresioniran onim što vidim. Jahorina je veliki potencijal. To je sad u fazi razvoja i treba biti trpeljiv dok se ne završi. Nakon toga, Jahorina će biti fantastična olimpijska planina sa svim prirodnim bogatstvima i prednostima, sa novom infrastrukturom, jer dolaze nove generacije – istakao je Vučević.

Ljudi ovde više vole Srbiju nego što mi doživljavamo da ljudi u Srbiji to pokazaju

Podvukao je da svaki stanovnik Novog Sada zna za Jahorinu i da je uz Kopaonik najpopularnije mesto kako za zimske sportove, tako i u letnjim mesecima idealno mesto za odmor. Kada se govori o Sarajevu mišljenja je da kod ljudi u Novom Sadu i dalje postoji viđenje Sarajeva iz predratnih vremena.

-Svakako da moramo razumeti neke nove realnosti, da pokušamo sačuvati mir i stabilnost, ali i da razumemo da se naš narod opredelio da živi ovde, baš u ovakvim okvirima. Ono što je moj prvi utisak kad god posetim Republiku Srpsku, bilo koji njen deo, jeste da ljudi ovde više vole Srbiju nego što mi doživljavamo da ljudi u Srbiji to pokazaju. To je ono što me uvek opomene koliko je Srpska bitna za ceo region i koliko je obaveza Srbije da vodi računa o svim ljudima koji pripadaju ovom narodu – naveo je gradonačelnik Novog Sada.

Veliki deo Srba sa područja Republike Srpske naselio je Novi Sad nakon Drugog svetskog rata. Novi Sad kao poznat migracioni grad ih je primao i nastajao njihovim postepenim stapanjem i sjedinjavanjem.

Mislim da je prirodno da napravimo zajedno tržište

– Novi Sad je nastajao kroz migracije, stalnim seobama. Od Arsenija III Čarnojevića do drugog pada Beograda pod Turke kada je praktično elita Beograda došla početkom XVIII veka u Novi Sad, pa sve do građanskog rata početkom devedesetih kada je najveći broj stanovnika bivše Jugoslavije upravo došao u Novi Sad, kada se gotovo 100.000 stanovnika opredelilo da živi u Novom Sadu. Tako je nastajao, prihvatajući svakog od njih – nastavio je Vučević

Naglasio je da je prioritet da ne bude velikih ekonomskig razlika između Srbije i Srpske, jer je jedan od primarnih ciljeva Srbije da srpski narod nastavi da živi na ovim prostorima.

-Trenutno se razmatra trasa auto-puta koji će povezati Sarajevo sa Zapadnom Srbijom, pa gore prema Beogradu i severu Vojvodine. Zaglavljeni smo. Ne možemo da se dogovorimo oko graničnog prelaza, dajte da relaksiramo administrativne granične prelaze. Mislim da je prirodno da napravimo zajedno tržište, da jedni do drugih lakše putujemo. Pustimo ljude da putuju – apelovao je Vučević.