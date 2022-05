Delegacija SPS odala počast i položila venac na spomenik narodnim herojima na Kalemegdanu!

Delegacija Socijalističke partije Srbije, danas je tradicionalno, na Dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu - 9. maja, obeležila polaganjem venaca i odavanjem počasti borcima na spomenik narodnim herojima na Kalemegdanu.

- Danas odajemo počast svima koji su svoje živote ugradili u temelje slobode Srbije i Evrope. Ovi narodni heroji na Kalemegdanu su jedan od simbola anti-fašističke borbe našeg naroda koji je dao veliki doprinos u slomu najveće pošasti 20. veka i time se stavio na stranu istine i slobode. Baštinjenje slobodarskih vrednosti predstavlja aksiom pravdoljubivih evropskih načela kojima Srbija pripada kao pobednica u svim borbama sa nepravdom, fašizmom i dekadencijom - navedeno je u pisanoj izjavi Socijalističke partije Srbije.

Socijalistička partija Srbije naglašava da značenje 9. maja predstavlja temelj današnje moderne Evrope, Evropske unije, naše evropske budućnosti i pokazuje da prave, pravdoljubive i pravične vrednosti nikad ne umiru, već su besmrtne, neprolazne i svevremene.

Venac su položili: predsednik IO GO SPS Vladan Zagrađanin, potpredsednik GO SPS, Branko Ružić, sekretarka FOŽ SPS, Snežana Paunović, potpredsednici IO GO SPS, Slobodan Milošević i Đorđe Čabarkapa, predsednik i potpredsednici Socijalističke omladine Srbije, Uglješa Marković, Dijana Radović i Filip Bukilić.