ŠTA ĆE MOĆI DA SE NAUČI ZA 90 DANA? Odluka o vraćanju obaveznog vojnog roka dobra - prioritet bezbednost zemlje i građana (VIDEO)

Konačno mišljenje o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka daće nakon javne rasprave Skupština Srbije. Ukoliko ta odluka bude usvojena obavezan vojni rok od 90 dana će biti vraćen od 2023. godine.

General Vidosav Kovačević za Pink kaže da ga raduje ideja o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka.

- Smatram da je bila velika greška da se to ukine jer kada nešto ukinete, posle je to jako teško to vrati i psihološki i ekonomski i organizaciono. Ali mislim da je to dobra odluka. U Evropi se vodi rat, mora se voditi računa o bezbednosti zemlje i građana, kao i o njihovoj obučenosti - maveo je Kovačević.

Za to, kako je dodao, postoji i ekonomsko opravdanje.

- Ne samo što mladi ljudi mogu da se nauče redu, disciplini, upotrebi oružja, mogu da zaštite sebe i svoju porodicu, ali mogu biti i od ekonomske koristi. Ne znate koliko Srbijia vapi za vozačima, a ta obuka u okviru vojske postoji, kao i za pekare, kuvare... Struka će dati svoje mišljenje, mislim da se neke kategorije mogu obučiti za 90 dana, ali ne sve - istakao je Kovačević.

General Stanko Vasiljević je podsetio da je odluka o ukidanju obaveznog roka doneta na prečac i bez dublje analize, te da je ona bila politička.

- O vraćanju obaveznog vojnog roka se razmišlja već neko vreme. Vagalo se, razmatrali su se različiti modeli. Sada je predlog da bude 90 dana. Za mesec dana se prolazi opšta vojna obuka, a sledeći period je stručno-sprecijalistička obuka - naveo je Vasiljević.