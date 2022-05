VUČIĆ POSLE SVEČANOSTI U KUČEVU: Videćemo šta će biti, možda obaveznog vojnog roka bude, a možda i ne - JA SAM ZA

Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovao je danas otvaranju punionice gazirane vode Rosa Homolje.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je ceremoniji zvaničnog otvaranja punionice gazirane vode Rosa Homolje u Neresnici u opštini Kučevo. Nakon svečanosti, predsednik je odgovarao na pitanja novinara.

Prvo pitanje koje mu je postavljeno bilo je o vraćanju obaveznog vojnog roka.

- Polako, tek je otvorena debata... Ja sam za ali to je moje mišljenje, moćda bude a možda i ne bude a što se tiče tih tehnikalija od koliko do koliko godina, ko bi služio, koliko to stvarno ne znam - rekao je Vučić ponovo naglasivši vrednost ovakvih investicija uz napomenu da će biti potrebna velika ulaganja u puteve, obnovu mosta u ovom kraju, jer ovaj deo Srbije ima veliki turistički potencijal ali uz velika ulaganja.

- Od te politike samo me boli glava ali ne mora i građane Srbije, nek se raduju ovoj novoj fabrici - dodao je.

Na pitanje kako komentariše novu viziju EU predsednika Makrona, Vučić kaže da nije razgovarao dugo sa njim, a da se neće mešati u unutrašnje stvari EU.

- Voleo bih da čujem kakav mu je konačni plan da bih mogao da se izjašnjavam - rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje o jutrašnjem razgovoru sa Saracinom, predsednik kaže da je tražio da se naša spoljnopolitička agenda uskladi sa evropskom i da ne treba da imamo iluzija da će se to preskočiti.

- Da, to je tražio. Ne znam kako neko ne zna da je ovo razvoj Srbije, ovo što se dešava u Neresnici. Moramo da se postaramo da dovedemo nove investicije, da ulažemo u turizam u ceo okrug. Ljudi neka se raduju novoj fabrici, a one koje treba da boli glava, neka nas boli glava - rekao je Vučić.

Na pitanje o konačnim rezultatima izbora i koalicijama u Beogradu, Vučić kaže da je jutros prvi put pogledao razliku i još jednom se zahvalio građanima na podršci. 1.500.000 glasova dobio je više od drugoplasiranog kandidata za predsednika, što je, ističe, neverovatan rezultat ali i odgovornost i obaveza.

- Zato moramo da sačuvamo mir, stabilnost, da guramo zemlju napred, da idemo snažnije ka Evropi, da sačuvamo svaki deo zemlje i brinemo o građanima, te da imamo manje arogancije, bahatosti i da više slušamo ljudi. To je od presudne važnosti - rekao je Vučić.

Ističe da uvek moramo da gledamo greške i da ih ispravljamo. Još jednom se zahvalio američkim partnerima koji u Srbiji vide zemlju pogodnu za ulaganje, što je odličan signal novim investitorima.