VUČEVIĆ: Sledeća etapa saradnje je osnivanje Dnevnog boravka za decu u riziku od nasilja, već razmatramo lokacije

Sastanak članova Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Novog Sada i predstavnika Centra za nestalu i zlostavljanu decu, na koji su pozvani i predstavnici Vlasotinca, Aranđelovca i Subotice, održan je danas u Skupštini Grada Novog Sada.

Sastanak je upriličen na inicijativu gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića i rukovodioca Centra za nestalu i zlostavljanu decu Igora Jurića u cilju da se civilni i javni sektor umreže u aktivnostima zaštite bezbednosti dece i prevencije nasilja, kao i da se dobra iskustva Novog Sada prenesu drugim gradovima i opštinama u Srbiji.

Prema rečima članice Gradskog veća za obrazovanje i predsednice Koordinacionog tela Dine Vučinić, sastanku prisustvuju i predstavnici Učeničkog parlamenta, koji inače aktivno učestvuju u radu Koordinacionog tela. Ona je istakla da škole na mesečnom nivou Koordinacionom telu šalju izveštaje o stanju bezbednosti, te da su u aktivnosti prevencije nasilja uključeni nastavnici, roditelji i stručne službe škola.

- Cilj ovog sastanka je da u rad Koordinacionog tela, na koje smo ponosni, uključimo organizacije civilnog sektora i pojedince koji imaju znanja i dobru volju, kako bi to telo bilo još učinkovitije. Sa Igorom Jurićem imamo redovnu komunikaciju i dogovorili smo da nakon ovog susreta sledeća etapa saradnje bude osnivanje Dnevnog boravka za decu u riziku od nasilja, tako da već razmatramo lokacije, kako bi uskoro Novi Sad prvi u Srbiji imao takav oblik zbrinjavanja ugroženog maloletnog stanovništva. To što smo angažovani više od drugih na ovom polju, ne znači da u Novom Sadu ima više nasilja, naprotiv, to znači da mi ne okrećemo glavu od problema nego nastojimo da ih brzo rešavamo i što više preveniramo – naglasio je gradonačelnik Vučević.

Igor Jurić rekao je da je namera Centra za nestalu i zlostavljanu decu da dobre prakse zažive i u drugim sredinama u Srbiji.

- Mislimo da svi gradovi i opštine u Srbiji treba da imaju Koordinaciono telo kakvo ima Novi Sad. U proteklih mesec dana više puta sam razgovarao i sa gradonačelnikom Novog Sada i sa predsednikom Vučićem koji su me uverili da će, nakon što bude formirana, Vlada Srbije problem nasilja nad decom tretirati kao vodeću temu – izjavio je Igor Jurić. On je ocenio da će nakon što osnuje i Dnevni boravak za decu u riziku od nasilja, Novi Sad postati lider u regionu kada je reč o zaštiti bezbednosti dece i sprečavanju nasilja.

- Nasilje je prisutno u svim školama u Srbiji i ovakvi konkretni koraci moraju se preduzimati kako ono ne bi eskaliralo – zaključio je Jurić.