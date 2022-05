'PRIŠTINA NEĆE ODUSTATI!' Vučić iz Brisela o novim pritiscima: Počećemo politički da reagujemo! NEĆE TEK TAKO UCENJIVATI SRBIJU

Predsednik Srbije najavio je iz Brisela da će u narednih 36 sati zakazati sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, na kojoj će biti donete odluke u vezi sa odlukom Prištine da sutra podnese zahtev za ulazak u Savet Evrope. Vučić ističe da Srbiju neće tek tako ucenjivati i na nju vršiti pritiske.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je večeras na radnoj večeri u Briselu koju je za lidere Zapadnog Balkana organizovao šef diplomatije EU Žozep Borelj.

Vučić je danas popodne stigao u Brisel, a tamo ga je dočekala loša vest. Naime, Priština sutra, kako saznajemo, podnosi inicijativu za ulazak u Savet Evrope, što je direktno kršenje Vašingtonskog i Briselskog sporazuma.

Takođe, Vučića je sačekala i loša vest o tome da će na sastancima na kojima će se govoriti o evropskoj bezbednosnoj politici od sada moći da učestvuju samo oni sa Zapadnog Balkana koji su se pridružili sankcijama Rusije.

Predsednik Srbije se, nakon radne večere, obraća uživo iz Brisela.

Predsednik je izjavio da je na njega najviše ostavilo utisak razumevanje, pre svega od strane predstavnika Severne Makedonije i Albanije.

- Apsolutno sam posvećen daljem radu u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Imali smo iskreno razumevanje po različitim pitanjima, pre svega sa predstavnicima Albanije i Severne Makedonije jer se mi ne nalazimo u lakoj poziciji - rekao je Vučić.

Situacija je za nas, kaže, veoma složena i kompleksna.

- Za nas je situacija složena i kompleksna, a sutra će biti još više jer će Priština podneti zahtev za članstvo u Savetu Evrope. To je kršenje svih sporazuma, ali oni neće odustati od toga i kažu da su nezavisna država, što je kako kažu potvrđeno 2010. godine. Predstoji nam težak period jer ukrajinsku situaciju koriste tako što kažu da smo mi produžena ruka Rusije - kaže Vučić.

Sebe, kaže, predstavljaju kao velikog borca protiv ruskog fašizma i totalitarizma.

- Mi ćemo u narednih 36 sati zakazati sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost i reagovaćemo politički. Neće ići tako lako onima koji misle da mogu da nas ucenjuju i da vrše pritiske - rekao je Vučić.

Nada se, dodaje, da će uvesti Srbiju u mirnije vode, ali nemamo puno toga da uradimo, sem da se na međunarodnoj sceni borimo za dalje povlačenje priznanja Kosova. Kada je reč o najavama da će Ukrajina dobiti status kandidata po "kiparskom modelu", Vučić kaže da kada Srbija donese odluke, one nešto znače.

- Ukrajinci su nam prijatelji, a kada je reč o principima, gde god pogledate u svetu shvatićete da principa nema i da se principa drži samo Srbija. Moramo da razumemo da je za nas važno da se držimo morala u donošenju odluka, a mi jedino možemo da se držimo javnog prava. Ako mislimo da ćemo zbog toga da pobedimo ili da od toga imamo koristi, ne, nećemo - kaže Vučić.

Na pitanje čemu onda da se nadamo, predsednik kaže da se nada razgovoru. U Srbiji, kaže, imamo problem u smislu da teško razumemo da se nešto menja.

- Mi ne mislimo da je moguće da na zimu bude velika kriza, a ja vas pitam kako ćete da prehranite svet kada imate manje žita. Čak 25 odsto planete će zbog Ukrajine ostati gladno. Mnogo će biti problema. Kada je reč o nafti, problem je u tome što ne znamo kakve će sankcije biti uvedene u šestom paketu, posle kojeg dolazi i sedmi i osmi. Sad vas pitam kako ćemo mi to da uradimo? Kako ćemo da dopremimo naftu? - zapitao je Vučić.

Ok, dovozićemo je tankerima, ali ko će da plati osiguranje? Odrekli smo se dela akcizi, i na sve to sada smo uspeli da za 5 odsto smanjimo cenu, ali teško nam je da to vratimo. A šta ćemo sa gasom od kojeg smo 100 posto zavisni? Šta ćemo sa industrijom i fabrikama? Imamo gomilu problema na dnevnom nivou, i voleo bih da razumemo da nam pozicija nije laka.

Vučić kaže da je zadovoljan današnjim razgovorima, ali da nije srećan zbog sveukupne situacije.

- Neću da vam pričam bajke i da vam kažem: "Hajmo na spavanje, biće sutra sve u redu". Neću to da radim - kaže predsednik.

Srbija, kako kaže, mora da živi i koliko god bude mogao da se bori za vitalne i nacionalne interese, to će i raditi.

- Nemam lične strahove, ja sam politički veteran, ovo mi je poslednji mandat kao predsedniku i moje je da uradim sve što mogu za svoju zemlju. Mene interesuju moj narod i moja zemlja - rekao je predsednik.

Na pitanje o energentima, Vučić kaže da nisu ni započeti pregovori sa ruskom stranom o gasu, ali će biti gotovi za nekih 15 dana. Preko Krka i Mađarske je skuplja opcija transporta gasa, ali je ne isključuje ako je to potrebno.

- Spremni smo sa Hrvatskom da i po ovom i mnogim drugim pitanjima bliže sarađujemo. Nadam se da ćemo umeti da više razgovaramo u budućnosti, pa i o energetskim pitanjima - rekao je predsednik Srbije.

Na pitanje o ulasku Srbije u EU i ubrzanju puta, Vučić kaže da je to naš strateški cilj, da ne može da govori u ime EU, a da treba da radimo na daljem ispunjavanju uslova.

- Što se EU tiče, to pitajte njih. Očekujem da će mnogo toga biti razjašnjeno sredinom juna. Kako će to biti, nisam analitičar, pa ne mogu tek tako da izgovaram. Mi moramo da idemo u EU i nemamo gde drugo, ali naravno čuvajući svoje interese. Bili smo najbrže rastuća ekonomija u Evropi dve godine zaredom, ne računajući Irsku. Ali sada imamo velike probleme kao i svuda, od uvezene inflacije do svih drugih muka. Do kraja juna dolar će biti snažniji od evra - kaže Vučić.

Ističe da novac postaje sve skuplji, pa je situacija izuzetno teška. Naše je, kako kaže, da nastavimo da vredno radimo.