Odluka Vaseljenskog patrijarha je AKAT NA SPC! Matić za Pink: Imamo još jedan spor u pravoslavnom svetu, a to donosi samo NOVE PODELE (VIDEO)

Izvršni direktor Centra za odgovorne medije Marko Matić je govoreći o odluci Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja o Makedonskoj pravoslavnoj crkvi ocenio da je u pitanju politizacija crkvenog pitanja.

- Oni su baš požurili, nadao sam se da će bar sačekati par dana. Ali kada pogledate po crkvenom kanonu, ne odlučuje Vaseljenski patrijarh koje će biti nove jurizdikcije na području jurizdikcije SPC - naveo je Matić.

On je istakao da se autokefalnost priznaje samo od strane matične crkve, a ne od strane druge pravoslavne crkve.

To je van jurizdikcije Vaseljenske patrijaršije. Oni mogu da priznaju koga god hoće. Ovo je atak na Srpski pravoslavnu crkvu, kao što je bio atak na Rusku crkvu i sada imamo još jedan crkveni spor u pravoslavnom svetu

Matić je istakao da će to neće donti ništa dobro, samo nove podele, jazove i razdore.

Novinar Večernjih novosti Dragan Vujičić je govoreći o potezu Vartolomeja rekao da nije iznenađen i ocenio da se crkveno pitanje globalizuje i politizuje.

- To ne može doneti dobro, samo novu nestabilnost u zemljama u kojima su na silu formirane crkve kao što je to bilo u Ukrajini, Crnoj Gori...Imamo veliki pritisak da se pravi neka nova crkva od Kosova i Metohije do Republike Srpske - dodao je Vujičić.

Prema njegovim rečima, gde god se politika umeša i gde god vera izađe iz kanona to je gorivo za nove sukobe.