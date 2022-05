Advokat i član Predsedništva Srpske napredne strane Vladimir Đukanović kaže da je odluka Prištine da podnese inicijativu za ulazak u Savet Evrope pokušaj da se isprovocira sukob, te da Beogradu preostaje da krene u diplomatsku ofanzivu.

- Naravno da Priština ima podršku čitavog zapadnog sveta i to je tako. Neće se to promeniti. Dobro je nekada hoće da nas čuju, ali definitivno im daju podršku. Kakva bi reakcija bila kada bi Srbija tako brutalno kršila bilo kakve dogovore, kao što to čine Albanci? Njima je sve dozvoljeno i omogućeno i to će tako i biti. Međunarodno javno pravo je umrlo, to više ne postoji. Nikakvi principi ne postoje, tako i ovde i moramo da vodimo računa u kakvoj smo mi poziciji - istakao je Đukanović.

Briselski i Vašingtonski sporazumi postoje samo formalno, a da ne pričamo o Rezoluciji 1244. Skandal je koliko se sve to krši. Mi moramo da ovo primimo k znanju i da probamo da odgovorimo najozbiljnije moguće. Samim Vašingtonskim sporazumom je bilo predviđeno da oni nemaju pravo da traže članstvo u organizacijama, a da mi ne tražimo povlačenje priznanja. Pošto oni to krše, moramo da primenimo drugačije metode. Verujem da će jedan broj zemalja povući priznanje nezavisnosti

Na pitanje da li će Beograd krenuti ponovo u diplomatsku ofanzivu, Đukanović je rekao da mi nemamo šta drugo da radimo i da moramo da zaštitimo sebe.

- Nema dileme da pokušavaju da nas isprovociraju na sukob. Ideja je da se sukob proširi na ostatak Evrope. Ovo u Ukrajini se neće završti i ljudi moraju da shvate da će se to samo širiti. To je sukob između Rusije i NATO, a EU najviše strada. Oni pokušavaju da zapale vatru na prostoru Balkana i provociraće nas do krajnjih granica. Moramo biti spremni na sve i voditi računa da zaštitimo našu zemlju - naveo je Đukanović.

Kako je ocenio, preostaje nam samo jaka diplomatska ofanziva.

- Verujem da će ući u Savet Evrope, ali bih voleo da pogrešim. To je kršenje svih princima - istakao je Đukanović.