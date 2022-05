Đurđev: Milan Krkobabić je od PUPS-a napravio respektabilnu i relevantnu političku snagu i zato je još jednom dobio poverenje da vodi partiju

Krkobabić je pokazao da je u stanju da istovremeno bude i uspešan ministar i uspešan predsednik partije, ističe Đurđev.

- Danas je na svečanoj sednici PUPS-a ministar Milan Krkobabić ponovo izabran za predsednika te partije i ja mu u svoje i u ime Srpske lige koju predstavljam kao koalicioni partner čestitam na tom i više nego zasluženom izboru - izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

Đurđev je istakao da činjenica da PUPS ima stabilno biračko telo, sopstvenu poslaničku grupu u Narodnoj skupštini, te da participira u vlasti realizujući svoje programske ciljeve govori da izbor Krkobabića na čelo partije nije bio težak zadatak.

- Pokazao je da je u stanju da istovremeno bude i uspešan ministar i uspešan predsednik partije, što mnogima nije pošlo za rukom. Njegov uspeh ima konkretna imena, a to su preko 1.000 novoosnovanih zadruga u Srbiji, preko 800 dodeljenih besplatnih seoskih kuća mladima, besplatni minibusevi u brdskim selima i, što je posebno važno, sigurne i redovne penzije - naglasio je Đurđev.

Predsednik Srpske lige smatra da je prisustvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića na današnjem skupu PUPS-a simbolički i suštinski važno. U jeku ukrajinske krize predsednik Vučić je naglasio da će dati sve od sebe da penzije prate plate. To je obećao na prethodnoj konvenciji PUPS-a, to obećanje je i održao. To je velika zasluga Milana Krkobabića i velika stvar za penzionere - zaključio je Đurđev dodavši da ga je posebno obradovalo to što će u imenu koalicionog partnera sada stajati i poljoprivrednici i proleteri.