Vučević odgovara na kritike opozicije: Ne kukam, pričam iskreno i borim se!

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević odgovorio na kritike opozicije zbog rebalansa budžeta. Vučević je za NS Uživo izjavio da je moja obaveza je da govorim iskreno o situaciji, ali da nije kukao niti je proglasio katastrofu.

– Naprotiv budžet je stabilan i odlično se puni. Kao što ste videli nismo odustali ni od jednog projekta, Grad funkcioniše već dve godine, pod koronom, sada je pod ovom krizom bez bilo kakvih problema. Nismo odustali ni od kapitalnih investicija ni od svih onih tekućih davanja koje grad finansira, naprotiv samo smo povećavali i odlično se nosimo i organizujemo i titulu Evropske prestonice kulture, tako da neka oni pričaju šta hoće, o ovakvim finansijama mogli su samo da sanjaju – rekao je Vučević i dodao da će uvek reći šta je istina.

Budžet stabilan, kasa se puni

Prvi čovek Novog Sada tvrdi da su ozbiljni izazovi za finansije i budžet grada, i govori da mu ne smeta da čuje kritiku, to je korektno dobro i poželjno.

– Nisam čuo sta je bitnije, šta je predlog šta treba da radimo. Šta je njihova ideja šta da radimo po pitanju milionskih tužbi za ono što se definiše kao faktički ekspopiracija. Šta bi oni uradili? Sta da se radi sa GSP, jel bi putarima dali novi cenovnik, cene goriva, potrošnog materijala koje se koriste. Nema odgovora, samo prazna priča. Kada ste opozicija nemate odgovornost možete da pričate šta god želite.

Veliki broj sudskih sporova, cena dizela 190 dinara, a karta za GSP nepromenjena

Vučević je izričit kada je pričao o problemima nije niti kukao niti se žalio, već je samo informisao javnost, o tome šta nas čeka, i da je pred nama teži period.

– Teško da mogu da kažem da će da bude bolji period, da ćemo moći da gradimo četiri vrtića istovremeno. Ono što me plaši jeste veliki broj sudskih sporova, stav sudske prakse, mi ćemo kroz te sudske troškove “pojesti” dva do tri vrtića godišnje. Sudskih sporova u vezi sa tim da je planski nacrtano da će ovde biti ulica, a onda dođe vlasnik parcele i tuži, kaže niste nam otkupili za ulicu. Sudskih sporova da je pre 60 godina na nekoj lokaciji ucratano da će biti škola, da Grad nije otkupio parcelu za tu školu, da nije predvideo u godišnjim planovima. Tuže i kažu niste nam otkupili da je tu škola, ne možemo ništa da radimo. Sudski spor što je Grad dodedlio naziv nekoj ulici, i to se smatra da je izvršena defakto ekspopiracija. Možemo da se pravimo da se to ne dešava, da ćutimo, i da pričamo gluposti, kao što to neko ima komoditet to da priča, ali nikad nisam čuo odgovor, šta bi oni uradili. Možda bih prepisao od njih, naučio. Ili ne meni da kažu, nego građanima “mi bi radili druagčije, tako ili tako” – nabrajao je Vučević probleme sa kojima suočavaju.

Osvrćujući se na situaciju u GSP gde je trenutna cena dizela 190 dinara, sa gasom isto, a cena karte ista, dok je putnika manje, manje prodatih karata a isti broj linija.

Rejting 15 puta bolji od sledećeg kandidata

– Nema tu odgovora, nega samo nešto da kažemo da bi bili pametni. Čuju da sam ja nešto rekao da i oni budu pametni i da bi bili čitaniji. Kad bi sami nešto rekli to niko živ ne bi čitao. Razlika je i dalje puta 15 u odnosu sa mnom ili nekog drugog kandidata za gradonačelnika. Ali to je prirodno da ljudi nešto moraju da kažu. Nije ni to sporno, voleo bi da su samo bili konkretniji da kažu kako da zaposleni u Luci imaju veće plate, kako da imamo veći broj vozača kako da život u gradu bude još bolji. Kažu da kukam. Ne kukam, nikad nisam kukao ni kada su mi zarobili milijardu i po dinara u Razvojnoj banci Vojvodine, ni kada kada je nestalo 500 miliona dinara za bulevar Evrope… Ili kada je stigla presuda u prvom mandatu na milijardu i sedamsto hiljada dinara – izričit je Vučević dodajući da hoće da priča o problemima i da će da se bori.

Koga briga što je ministar došao brzim vozom

On naglašava da kad ste opozicija imate privilegiju da pričate da će sve biti lako kad dođu na vlast.

– Opozicija pojedina se dokazala kako je rešila komunalni sistem rešila. Prvi dan mog mandata blokada Spensa, štrajk u Čistoći. Tako su oni rešavali komunalne probleme u gradu. Verovatno igraju na kartu proteka vremena od deset godina, ajmo nanovo. Ovi su dosadili, pa mi ponovo da pričamo. Koga briga da li je ministar došao brzim vozom, da li je železnička stanica sređena , oko luke – nabrajano je sve što su mu u nasledsstvo ostavili prethodnici.

Gradonačelnik Novog Sada takođe je naglasio da većina komunalnih preduzeća vrši pritisak da komunalne usluge pokuspe i da je direktno konfrontiran sa njihovim menadžmentom u pogledu tih stvari.

Imam dijametralno supretno stavove sa menadžetom komualnih preduzeća. Ne razumeju opštu sliku

– Ne slažemo se. Imamo dijametralno suprotne stavove po tim pitanjima. Razumem njihovu ekomosku logiku, oni ne razumeju opštu sliku Grada i države. Brine me stav sudske prakse. Dođe mi do toga da treba da povučemo sve urbanističke planove i da ništa ne radimo i da se ništa ne dešava. To je valjda najbolje u Novom Sadu. Nikom se ne zamerate, malo se manekenište, prebacite sako preko ramena i kažete „ za moj Novi Sad“. Novi Sad po meri novosađana. I ide mandat.

O početku radova podzemnih garaža

Na pitanje kada se očekuje početak radova podzemnih garaža Vučević odgovara:

– Muka živa. Očekivao sam da ću sinoć dobiti njihovo pismo, javljaju se telefonski, ali ništa zvanično. Dobili smo njihovu odluku o izvođaču na garaži kod Banovine. Čekam, obećali su da će danas stići ponuda. To nije ponuda, to je njihova odluka o izvođaču na izgradnju garaže u Modeninoj u pešačkoj zoni, što je posebno osetljivo jer smo vremenski oročeni, zbog komunalnih radova koje ne možemo da radimo bilo kada. Ako uđemo u grejnu sezonu deo grada neće imati grejanje. To smo jasno rekli. Ako taj tajm lajn ne bude usklađen sa našim mi nećemo dozvoliti radove – objasnio je.