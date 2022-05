'SKANDALOZNO PRUŽANJE PODRŠKE!' Čović za Pink: Zahtevom za prijem Kosova u Savet Evrope poslata jasna poruka! Ovo su direktne pretnje Srbiji! (VIDEO)

Komentarišiću to što je Priština podnela zahtev za učlanjenje u Savet Evrope, Nebojša Čović, bivši potpredsednik Vlade i bivši šef koordinacionog tela za KiM, rekao je da je skandalozno da neko, bilo koja zemlja članica Saveta Evrope, i razmišlja o tome, a ne da, kako dodaje, daje podršku.

- To je teritorija, koja je okupirana, koja pripada Republici Srbiji. To je teritorija koja nije priznata u UN. Savet Evrope se bavi ljudskim pravima, a to je teritorija kakva ne treba i ne smeju da budu ljudska prava - rekao je Čović.

Kako kaže, to je teriotorija na kojoj imamo albanski rasistički terorizam.

- To su procedure koje mogu da traju i nekoliko godina, ali telo treba da odlučuje u junu mesecu o tome. Sa ovim je poslata poruka šta se radi. Ja već duže vremena govorim da Briselski sporazum više ne postoji. On se evo već 9 godina ne sprovodi i očigledno se koristi za kupovinu vremena – rekao je Čović.

Ističe da smo sada videli da ni „vašingtonska pisma o namerama“, kako kaže da ih on naziva, takođe, dodaje, završili su priču ine postoji.

- Ovo su direktne pretnje u smislu trgovine. Prete Srbiji uvođenjem Kosova u Savet Evrope, i žele da izvrše pritisak zbog sankcija Rusiji. Ukoliko se to desi, to više neće biti partnerstvo za mir, već za nemir – rekao je Čović.

Kako kaže, nemamo pravo da trgujemo sa nacionalnim i državnim interesima. Dodaje da stalno igraju na priču kupovine vremena.

- Više se ne postavljaju tehnička pitanja, zapravo ne znam o čemu više imamo da pričamo. Mislim da je Nemačka ključna, kao i Velika britanija. Takođe, američka priča je iza svega ovoga, dok ni Francuzi nisu skroz bezgrešni. Međurim, Nemačka je, smatram, ključna – rekao je Čović.

Kako kaže, naša pozicija nije ni malo laka, nalazimo se u neprijateljskom okruženju, ali dodaje, ima poverenja u to kako predsednik Srbije Aleksandar Vučić vuče određene poteze.

- Postojaće odluke koje će biti te snage i veličine koje će morati da budu referendumske - rekao je Čović.

