Milovanović: Srbija trpi pritisak i sa istoka i sa zapada, koji se sve više povećava! Međutim, mi treba da brinemo samo o svojim interesima! (VIDEO)

Potencijalne sankcije Rusiji od strane Srbije, mogle izazvati različite posledice, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa.

- Srbija je pod pritiskom i sa istoka i sa zapada. On se samo sve više povećava, sada imamo i okolnosti u kojima dobijamo tonove da to ne bi bilo dobro, da ne bi bilo u redu, kao da Srbija to nije mogla da govori to isto 1992. kada su Rusi nama uveli sankcije – rekao je Milovanović.

Kako kaže, te teze dolaze od ostrašćenih rusofila.

- Bitno je da se stavlja stega oko srpskog vrata sa svih strana, kako bi se otežalo, dok, dodaje, Srbija treba da brine samo o svojim interesima – rekao je Milovanović.

On je rekao da je naš ključni problem što reagujemo emotivno na neke stvari, dodaje da na to imamo pravo, ali da treba da budemo realni i da razmišljamo o budućnosti, kao i da vučemo poteze kako bi našoj deci stvorili bolji ambijent za život.

Komentarišući rezultat na Evroviziji, Milovanović je rekao da je jasno da je Ukrajina pobedila politički, dodaje da su se ljudi sažalili i solidarisali.

- To je pogrešno i nije dobro, ali u svetu se pravi anti-ruska atmosfera. Odluke moraju da se donose mozgom, a ne srcem. Meni je drago kako je publika glasala za našu predstavnicu – rekao je Milovanović.

On je istakao da je očigledan nesklad između članova žirija i publike.

Kako kaže, da li ćemo da uvredemo nekome sankciije ili ne, to je isključivo pitanje Srbije, a ne drugih.

- Ne volim to što neki pokušavaju da prete i ucenjuju – rekao je Milovanović.

