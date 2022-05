VUČIĆ: Trpimo strašno zbog neuvođenja sankcija Rusiji! STRUJA NEĆE POSKUPETI!

Neće struja poskupeti, to sad ne može! Ako bi poskupela struja, skočila bi inflacija, rekao je predsednik Aleksandar Vučić govoreći o svim aktuelnim temama i važnim pitanjima za državu.

'Četvrtina sveta biće gladno, neće imati hleba'

- Zima koja dolazi biće najteža u poslednjih 70 godina! Energenata će biti dovoljno ali ne i hrane! Energenata će biti ali će biti skupi... Čak 25 odsto svetskog tržišta neće imati hleba... Važno je reći da sve ove događaje treba posmatrati u jednom drugačijem svetlu a ne izolovano... Pogledajte cene na berzi pošto je Indija zabranila izvoz žita - rekao je predsednik Vučić, naglasivši da je njegov posao da bude realan i da govori samo istinu a ne samo ono što ljudi vole ili žele da čuju.

Skočiću u odelu u bazen ako dobijemo tu investiciju!

- Vest stiže u junu! U igri su još dve zemlje, a ako to bude ja sam završio posao! Skočiću u odelu u bazen ako dobijemo tu investiciju!, rekao je predsednik sa odmehom ali nijednog trenutka ne otkrivajući o čemu je tačno reč ali naglasivši da je posredi veliki, veliki posao i investicija, neverovatna za Srbiju.

'Neće biti poskupljenja struje!'

Predsednik je naglasio da će struja jednom morati da poskupi ali da to neće biti sada.

- Neće struja poskupeti, to sad ne može! Ako bi poskupela struja, skočila bi inflacija - rekao je predsednik dodavši da je struja kod nas jeftinija u odnosu na druge zemlje ali da je gorivo skuplje iako je država i tu zadržala cenu.

Vučić: Strašno trpimo zbog neuvođenja sankcija! Hoću narodu da kažem, mnogo trpimo, strašno trpimo zbog neuvođenja sankcija Ruskoj Federaciji. - Borićemo se dokle god možemo da čuvamo svoju politiku i vodimo je ne zato što imamo nešto od uvođenja sankcija. Ne tražimo ni od koga hvala, ne radimo to zbog Rusije, već zbog sebe, zbog poštovanja međunarodnog prava, znamo da su sankcije nefer - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić za televiziju Prva, odgovarajući na pitanje o pritiscima za uvođenje sankcija Rusiji.

'Licemerje Zapada, bezobrazluk stranih diplomata a sad smo shvatili da princip ne postoji ni kod Rusije'

Predsednik je naglasio da su mnoge strane diplomate bezobrazne kad je reč o pritiscima na Srbiju a pozivanje Rusije na slučaj Kosova jeste presedan koji Rusija koristi za svoje svrhe, a mi se pozivamo samo na međunarodno pravo jer smo mali i drugi izlaz nemamo, a sve druge briga za Srbiju jer se veliki služe principom bez principa.

'Evo G7 oči mi otvoriše! Rešio sam da se držim principa G7, pa ima li šta važnije od principa G7' - Evo G7 oči mi otvoriše pa ni ja u skladu sa evropskim i evroatlantskim principima ne dam teritorijalni integritet Srbije kao što ni oni ne daju teritorijalni integritet Ukrajine... - Rešio sam da se držim principa G7, pa ima li šta važnije na svetu od principa G7, pa sam i ja rešio da ih se držim... Nije slučajno Medvedev pomenuo presedan Kosova...

'Živeli bismo 10 puta bolje ako uvedemo sankcije Rusiji, ali nećemo ih uvoditi!'

Vučić je izjavio da Srbija trpi mnogo zbog neuvodjenja sankcija Rusiji i da bi se živelo deset puta bolje kada bi to uradila, ali da neće, jer vodi samostalnu politiku. On je rekao da je mnogim političarima lako da pričaju da su protiv uvodjenja sankcija Rusiji.

"I moja tetka je protiv i moj otac je, pa šta sa tim, kakve to veze ime sa vodjenjem države", rekao je Vučić na televiziji Prva.

On je objasnio da Srbija trenutno nema izlaz na tržište kapitala, da su krediti skuplji i da se sada nudi zajam po kamati od sedam odsto kao, kako je primetio, u vreme "onih koji su opljačkali zemlju", i da je teško refinansiranje kredita, što će se na kraju odraziti na plate i penzije.

"Svi će da kažu Vučić najavljuje uvodjenje sankcija. Ne, borićemo se dokle možemo da čuvamo svoju politiku i tu politiku vodimo ne zato što imamo nešto od neuvodjenja sankcija. Pošto ću da slušam stručnjake da je to zbog cene gasa, a to nam je milijardu, dok mi na ovome gubimo više milijardi, da ne pričam o manjem dolasku direktinih investicija, i da je sedam američkih producenata i glumaca odbilo da dodje da snima filmove jer nismo uveli sankcije Rusiji", rekao je Vučić.

On je ponovio da Srbija zna koliko su sankcije nefer i da Srbija sve to radi zbog poštovanja prava, ali i rekao da narod treba da zna da država gubi mnogo zbog neuvodjenja sankcija Rusiji.

'Interesantna je ta priča o špijunima, slikarima'... Interesantna je ta priča o tim poljskim špijunima, slikarima... pa baš sad i to baš Sloboda Čačak... Kažu, slikari pa baš slikaju unutrašnjost Slobode i pristupne saobraćajnice... koja pravi granate, mine i punjenja koje se sad troše u enormnim količinama... Baš interesantno - ocenio je predsednik.

'Strahujem od nuklearnog sukoba i verujem da je realan, čeka nas paklena zima i predviđam veći sukob na jesen'

- Strahujem od nuklearnog sukoba i verujem da je realan, čeka nas paklena zima i predviđam veći sukob na jesen - rekao je predsednik pojasnivši da emocije pokazuje ali da odluke donosi samo pod pritiskom suvih činjenica - bez emocija.

Vučić: Svima sve govorim u lice, a oni meni triput gore: Što mangupi ne bombardujete Rusiju Predsednik se osvrnuo i na pozive G7 najmoćnijih zemalja sveta koje su poručile Srbiji da uskladi svoju politiku sa EU odnosno uvede sankcije Rusiji pa na pitanje opisao kako izgledaju njegovi razgovori u četiri oka s najmoćnijim državnicima Evrope i sveta. - Svima sve govorim u lice, a oni meni triput gore nego što je poručila G7... Ali ja ću ići na sve najteže sastanke... Principa nema a ako Rusija radi gore od onog što je Srbija "radila" što ste onda Srbiju bobmardovali, što mangupi ne bombardujete Rusiju onda! - Nemam dlake na jeziku da im kažem sve u lice... - dodao je Vučić povodom argumenata Zapada o uvođenju sankcija Rusiji.

'Teška vremena su pred nama, ljudi moraju da razumeju'

Ljudi u Srbiji moraju da razumeju da su teška vremena pred nama, da razumeju sa koliko muka ćemo da se suočimo i da dobro shvate da svaki dan koji kupimo, a da nam nije mnogo lošije, je gotovo neverovatna stvar za nas. Postoji li nešto drugo gde mi možemo da idemo, a da to nije Evropa? Ne postoji, to hoću da kažem svim ljudima koji moraju da razumeju da mi moramo da živimo, da ova zemlja mora da živi, da naša deca moraju da žive i da moramo da probamo da žive lepše nego mi i da ih sačuvamo od rata.

Reći ću koje četiri zemlje su povukle priznanje Kosova kad to bude najpametnije

Vučić je rekao da će objaviti koje su četiri zemlje povukle priznanje nezavisnog Kosova "kada to bude najpametnije", jer sada ne želi Srbiju da dovede u "užasnu poziciju". On je ponovio da dve velike zemlje rade na tome da Srbiju spreče da, kako su rekli "viškovima hrane kupi dodatna odpriznavanja" i dodao da je to besmislica, te da on samo "čuva teritorijalni integritet Srbije".

Predsednik Srbije rekao da je "Zapad licemeran" jer sprečava Srbiju da čuva svoj integritet, a istovremeno čuva teritorijalni integritet Ukrajine". Vučić je izjavio je da će Srbija voditi samostalnu politiku, čuvati zemlju i čuvati decu od rata, ali da ne zna da li će "možda nekoj budali padne na pamet da kaže da će da bombarduje" Srbiju pošto štiti svoj teritorijalni integritet, a to je njena najveća krivica.

"Da bude jasno, da pribegnem promeni politike Srbije, može samo uz pištolj u slepoočnicu i to ne moju nego našoj deci, jer meni da prete, ne mogu mi ništa, Sutra da umrem ostaju putevi, pruge i samostana politika Srbije", izjavio je Vučić i dodao da "svi znaju da" ne mogu ambasadori da vode politiku Srbije. On je istakao da je suština da se Zapad plaši Putinovog argumenta Kosova i to će gledati da mu izbiju iz ruku, a da to, kako je rekao "za Srbiju znači lomljenje kičme". Dodao je da naredne nedelje ipak očekuje dobre razgovore o evropskoj budućnosti Srbije.

Predsednička zakletva pred starim skupštinskim sazivom?

Vučić je kazao danas da ne zna da li će zakletvu za novi predsednički mandat polagati pred starim ili pred novim sazivom skupštine. On je rekao da do 31. maja mora da počne njegov novi predsednički mandat, ali da zbog ponavljanja izbora u Bujanovcu ne isključuje mogućnost da položi zakletvu pred starim sazivom parlamenta.

"Nadao sam se da ću pred novom skupštinom ali možda bude i pred starom, moj mandat mora da bude proglašen 31. maja", rekao je Vučić.

On je naveo da još ne zna ko će biti mandatar za sastav nove vlade i da razmišlja o troje, četvoro ljudi. Prema njegovim rečima, važno je da mandatar bude neko ko će se boriti za interese države, a ne da se vodi sopstvenim interesima, kao i da u vladi budu stručni ljudi.

