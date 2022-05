STUPAR: Jak sistem odbrane bilo koje zemlje garantuje slobodu države i teritorijalni integritet! (VIDEO)

Komentarišući predlog da se u Srbiji ponovo uvede obavezni vojni rok, general u penziji, Milorad Stupar, istakao je da je on lično još pre tri godine u gostovanju izneo predlog da se uvede obavezno služenje vojnog roka u trajanju od 3 meseca u Srbiji.

- Sistem odbrane bilo koje zemlje je najvažniji sistem, jer garantuje slobodu države i teritorijalni integritet. Ključno pitanje je izjašnjavanje države da li je za vojnu neutralnost ili samostalnu odbranu, ili svoju odbranu zasniva na savezu sa nekim državama – rekao je Stupar.

Kako kaže, petooktobarci su donošenjem strategijskog pregleda 2006. godine, pravili vojsku za NATO misije.

- Oni su baziranje odbrane Srbije, bazirali na odbrani u Savezu, kao i na neku ulogu u Savezu. Ulazak u neki Savez garantuje vam odbranu, ali van daje i obavezu da se pojavite tamo gde Savez brani neku teritoriju i interes – rekao je Stupar.

On je istakao da je 1999. godine postavljena nova odluka da smo neutralni, zatim 2009. godine stiže pregleda koji anulira ulazak u NATO savez, već da se ide na partnerstvo za mir.

- Zbog te operacije, pojavio se višak, pa onda taj višak ili se prodaje ili propada. Izgubljena je infrastruktura od nekoliko milijardi evra – rekao je Stupar, dodajući da sada kako bi se mogla realizovati obuka, mora da se stvori infrastruktura.

Kako kaže, sve je uništeno, rasprodato i rashodovano.

- Odlučeno je, predsednik Aleksandar Vučić je izdao dva naređenja, prvo da se izmene strategijska dokumenta ove države, i to u pravcu da se ugradi nova organizacija vojske i da se vrati obavezno služenje vojnog roka. Drugo, on se opredelio da ta odluka traje do 90 dana – rekao je Stupar.

