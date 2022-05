BRNABIĆ: Dojave o bombama su nimalo naivni pritisci! JEDAN DETALJ MI POKAZUJE DA STIŽU IZ INOSTRANSTVA

Dojave o bombama su pritisak zbog neuvođenja sankcija Ruskoj Federaciji i nisu nimalo naivne i slučajne, kaže premijerka i ističe da je sve dobro planirano i pripremljeno.

Pritisci na Srbiju zbog neuvođenja sankcija Rusiji su sve jači, ali već 82 dana odolevamo i jedina smo zemlja u Evropi koja nije donela odluku o uvođenju sankcija, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić.

- Uvela ih je čak i stalno neutralna Švajcarska i Bosna i Hercegovina, iako se za to nisu pitali svi oni koji za to treba da se pitaju u skladu sa ustavom BiH. Ogomni su i užasni pritisci koje trpimo i svaki dan su teži, jači i gori. To potpuno jasno vide i svi naši građani, ako ni kroz šta drugo, onda kroz sve ove dojave o bombama koje su postale toliko bezobzirne i brutalne da sada targetiraju i decu u školama – kaže premijerka.

Objašnjava da su ove dojave takođe vid pritiska koji dolazi iz inostranstva, a sve zbog neuvođenja sankcija Ruskoj Federaciji.

- Ovaj pritisak nije nimalo naivan i nije slučajan, već je zaista dobro pripremljen i pažljivo planiran. Jedan detalj meni pokazuje da sve to dolazi iz inostranstva: dojava na adresi beogradskog Tropikarijuma. Tropikarijum je toliko mali, privatan je, i gotovo niko ne zna gde je. Neko je gledao šta bi sve mogle da budu atrakcije u Beogradu, gde bi sve mogli da budu turisti i veliki broj ljudi. To govori da je neko planirao napade i da to dolazi iz inostranstva. Nikome iz Srbije ni na kraj pameti ne bi pao beogradski Tropikarijum – kaže premijerka za „Novo jutro“.

Dojave su, dodaje, deo hibridnog rata koji pre svega udara na psihu građana, ali i „najbezobzirnije na bezbednost dece“.

- Ovo je ogroman pritisak na nas kao vlast da pokažemo da to tako ne može i da neće proći. Ovo je i finansijski pritisak na Srbiju jer sve to mnogo košta. Košta i roditelje koji moraju da prekinu svoj posao, da odu po decu – rekla je premijerka.