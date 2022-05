VUČIĆ SA PATRIJARHOM: MIR NAM TREBA VIŠE NEGO IKAD! Leto će brzo proći, a onda nas čeka najteže vreme još od Drugog svetskog rata (VIDEO)

"Opasni oblaci se nadvijaju nad Srbijom, suočavamo se sa ogromnom histerijom. Ja ovo u životu nisam video", rekao je predsednik.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa patrijarhom srpskim Porfirijem i episkopima Srpske pravoslavne crkve (SPC) koji učestvuju na redovnom godišnjem Arhijerejskom saboru SPC.

Sastanak se, kako je najavljeno, održava u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu.

Vučić se najpre zahvalio patrijarhu što je prihvatio da danas on i vladike budu njegovi gosti i da razgovaraju o važnim pitanjima za srpski narod.

- Vaša svetosti, Vi svojim životom svedočite da ste dostojan naslednik i duhovni sin, želim da se zahvalim na pažnji koju poklanjate Srbiji - rekao je Vučić i dodao da nam danas najviše od svega treba mir.

Kako kaže, ne tražimo ga samo za sebe već i za celo čovečanstvo.

- Od koga da ga tražimo, ako ne od Boga? - upitao je predsednik Srbije.

Vučić je rekao da se Srbija nalazi u mnogo težoj situacii nego što to danas izgleda.

- Da li se ozbiljni oblaci nadvijaju i nad našom zemljom? Da! Ja to ne krijem ni od naroda, pa ne mogu ni od Vas - rekao je Vučić.

On je rekao da je razgovarao sa više svetskih lidera u prethodnim danima, dodaje da mnogi predviđaju teže stanje nego pre i u toku Drugog svetskog rata.

- Što se nas tiče, mi vršimo sve pripreme kako bi uradili sve što možemo. Dodatno se angažujemo i oko svega što se dešava oko Kosova i Metohije - rekao je Vučić.

Ističe da će po pitanju Kosova biti sve teže sačuvati interese, kao i da će pritisci biti sve žešći.

Mi smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela nikakve sankcije Rusiji, i nalazimo se pod ogromnim pritiskom koji možemo da čujemo svakodnevno.

Kako kaže, obaveštavaće ovek o svim odlukama, kao i da će one biti u skladu sa najvišim interesima građana Srbije. Ističe da će gotovo po svaku cenu da se trudi da se sačuva mir.

- Moramo da sačuvamo i naše moralne vrednosti, u skladu sa našim odgovornostima. Ono što mogu da kažem, ja ovo u svom životu nisam video. Nisam ni sanjao da ću videti, ni da ću doživeti - rekao je Vučić.

Kako kaže, suočavamo se sa do sada ne viđemom histerijom, gde niko nikoga ne želi ni da čuje, kamoli da sasluša.

Pređene su sve granice, diplomatija više ne postoji. Samo se gleda ko će brutalnije da prenese poruku. Naše je da pokušamo da sačuvamo naš narod i našu zemlju.

Predsednik je rekao da svuda gde ima naše crkve i na i našeg naroda i zamolio je da pomognu da svi ljudi razumeju tešku poziciju Srbije, i izrazio želju da svi budemo jedinstveni.

- Onoliko koliko možemo da pomognemo, spremni smo to da učinimo. Međutim, uvek vi više nama pomažete. Pozivam na jedinstvo našeg naroda, koje će nam na jesen biti potrebnije nego ikada. Tada nam sledi najteže vreme od 1945. godine. Ne kažem to slučajno - rekao je Vučić.

Patrijarh: Stav crkve je stav molitve Bogu za mir

Patrijarh Porfirije najpre se zahvalo na pozivu, kao i na toplim rečima dobrodošlice. Takođe, zahvalio se na precizno izloženom opisu stanja na globalnom planu, ali i poziciji Srbije.

- Svakoga dana budimo se sa pitanjem kada će doći do kraja sukoba u Ukrajini, da li to neko zna. Taj sukob je mnogo dublji, to nije samo geopolitički sukob, već sukob sistema vrednosti. Sukob civilizacija, sukob koji i nas dovodi u poziciju da moramo imati svoj stav - rekao je Porfirije.

Kako kaže, stav crkve je stav molitve Bogu za mir.

Najbolji mogući put da se sa Bogom mirimo i tom procesu nikada nema kraja, jeste upravo put molitve. Zato i mi kao Sabor i kao crkva, pojedinci i episkopi, trudimo se da se obraćamo Bogu u svakoj prilici. Čovek ne može sam da uspostavi mir.

Patrijarh je istakao da se mole da mir što pre dođe na sve ljude sveta, na prostore Ukrajine, da se jezik oružja se što pre zaustavi, a da započne razgovor i dijalog.

- Sukob na malom, sigurno je uvek i sukob na velikom - rekao je patrijarh.

On se zahvalio predsedniku na svemu što čini sa svoje pozicije, kao i na tome što se trudi da građanima Srbije ova kriza bude što blaža.

- U svakoj državi sveta ima i naših vernika i koliko je to do nas, mi se trudimo da pomognemo našem narodu - rekao je patrijarh srpski.