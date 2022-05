Antić za Pink: Imamo izvestan rast cena, trudimo se da ga držimo pod kontrolom (VIDEO)

Direktor Javnog preduzeća "Koridori Srbije" Aleksandar Antić kaže da se svaka destabilizacija na tržištu odražava na sve sfere društva, pa tako i na putnu privredu i izgradnju infrastrukturnih objekata.

- Putna privreda, izgradnja infrastrukturnih objekata ne mogu da budu izolovani u odnosu na to. Veliki broj materjala, sirovina koji na tržištu imaju neke berzanske cene, naravno da utiču. Za sada nema kašnjenja, niti deficit elemenata za razvoj bilo kog projekata. Poteškoća ima, ali ih za sada ih uspšeno prevazilazimo - rekao je Antić za Pink.

U proteklom periodu više puta isticali da mi u ovom trenutku najveće probleme imamo sa eksploatacijom kamenih agregata, koje eksploatišemo ovde u Srbiji, ali i na tome dosta uspešno radimo. Kada su u pitanju ostali segmenti - čelik, bitumen, gorivo sve je doživelo određeni rast cena i uzimajući u obzir da na svim ugovorima imamo kliznu skalu, formulu koja definiše postupanje u odnosu na rast cena u ovom trenutku imamo izestan rast cena

- Pratimo rast i trudimo se da ga držimo pod kontrolom i nadamo se da se neće nestaviti - istakao je Antić.

Govoreći o izgradnji Auto-puta mira, on je naveo da bi prva deonica do Merošine po ugovoru trebalo da se završi do 25. juna 2023. godine,.

- Verujem da će biti završeno pre roka, i da će biti gotovo na proleće - rekao je Antić.