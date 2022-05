'MAĐARSKA MOŽE DA RAČUNA NA SRBIJU!' Orban: Naše dve zemlje su bezbedne!

Mađarski premijer se zahvalio na srdačnom dočeku, i rekao je da bi u normalnim okolnostima on i predsednik Vučić sada bili na "medenom mesecu", pošto su obojica pobedili na izborima.

- Trebali smo da se opustimo i da se bezbrižno odmaramo. Ali, vidite da imamo galopirajuću inflaciju, rast cena, na mnogim mestima u svetu izbija glad, i imamo ratni sukob u Ukrajini. Međutim, dobra je vest da na osnovu prethodnih razgovora sa predsednikom Vučićem Mađarska može da računa na Srbiju - istakao je Orban.

Mađarski premijer dodaje da su obe zemlje poljoprivredno jake i da imaju velike rezerve, i da možemo da računamo jedni na druge.

- Naše dve zemlje su bezbedne, bilo da se radi o gasu ili hrani. Dragi naši domaćini, vidim da je Srbija spremna i za zimu. Imaćemo tešku zimu, težu nego što mnogi misle. Vidim da ste na dobrom putu, isto kao i Mađarska - kazao je on.

Orban je poručio Vučiću da je Srbiji teško zato što nije članica EU, dok je Mađarskoj teško zato što jeste.

- Ali, bilo šta da se dogodi naše dve zemlje mogu da računaju jedna na drugu, i mi ćemo se truditi da usaglasimo naše stavove i bilateralno i multilateralno. Naša ekonomska saradnja je jača nego što je ikada bila, i mi dočekujemo srpske trgovce i investitore u Mađarskoj - istakao je mađarski premijer.

On kaže da je odluka da se iz grčkih luka obezbedi transportna linija prema centralnoj Evropi dobra, što se vidi sada tokom sukoba u Ukrajini.

- Kažu nam da su naše ideje dubiozne, a onda se ispostavi da smo na kraju u pravu. Ja sam listao stare istorijske knjige, i video sam da je 1923. ovde u Novom Sadu živeo Đula Hajoš, koji je bio direktor jednog pogona za proizvodnju užadi, i sve je uradio da ovaj sajam iz lokalnog vašara postane međunarodna izložba. Drago nam je što smo doprineli da ovaj sajam postane značajna manifestacija - kazao je premijer Mađarske.

Orban kaže da sve interesuje da li će biti dovoljno goriva i kolike će biti cene

- Naši heroji 2021. su bili lekari, a mislim da će ove i naredne godine heroji biti naši poljoprivrednici, koji treba da rade u veoma teškim okolnostima, koje se stalno menjaju. Od vas zavisi da li ćemo imati hleba na stolu i da li će biti gladi. Verujem da je i Srbima i Mađarima važno da svako dobiju svoj komad hleba, jer ako to ne uspemo mase ljudi će krenuti prema Evropi, i to ne samo zbog boljeg života, već da bi preživeli. Pa će dosadašnje migracije biti priča za malu decu, i pregaziće i Srbiju i Mađarsku - kazao je on.

Mađarski premijer dodaje da Mađarska ne pristaje na odluke koje se donose u Briselu, koje su ekonomski neprihvatljive, i koje bi dovele do povećanja cena u Mađarskoj, što bi onemogućilo da se iskoristi kompletan ekonomski kapacitet.

- Mi imamo 10 miliona ljudi, a ako dobro gazdujemo možemo nahraditi 20 miliona. Zato nam ne odgovara uvođenje sankcija Rusiji, što je ravno atomskoj bombi, i dovelo bi do toga da ne možemo da nahranimo naš narod.