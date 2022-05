'Odricanje od ruskih energenata je samoubistvo za EU' VUČIĆEVIĆ ZA PINK: Siguran sam da će Vučić uspeti da dobije najbolju moguću cenu gasa

Glavni i odgovorni urednik Dragan J. Vučićević strahuje da mnogi u Srbiji ne razumeju dubinu krize u kojoj se svet nalazi i misle da je sve to samo predstava.

- Ovo je najozbiljnija kriza od Drugog svetskog rata, u nekim segmentnima možda čak i ozbiljnija od najvećih svetskih kriza. Svi koji pričaju da Vučić ovde diže paniku, diže sebi rejting ne znaju o čemu govore. Prema podacima zvaničnih evropskih institucija rezervi pšenice ima za još pet do 10 nedelja, zavisno od regona, a posle toga više nemaju hlebnog žita - naveo je Vučićević za Pink.

Kriza je nikad veća, cene su strašne. Ovo je mnogo teško vreme. Zanimljuvo mi je kako ti isti koji prozivaju Vučića da diže paniku nemaju drugu temu osim ismevanja zvaničnu državu politiku. Kada Vučić kaže da nas čeka teška zima, onda je to panika, a kada to kaže Orban ili Makron onda je to ozbiljno. Jeste li primetili?

Vučićević je naveo da nas čeka i energetska kirza i kriza hrane i ne daj Bože neposredna ratna kriza.

- Rat se vodi na oko 550 kilometara vazdušne linije od naše severne granice. To nije nešto ko zna gde i nešto što nas se ne tiče, to itekako utiče i na nas, na celu Evropu - istakao je on i ukazao da se svaki četvrti hleb u svetu napravi od pšenice uvezene iz Rusije i Ukrajine.

Kako je objasnio, u grejnoj sezoni se troši šest puta više gasa nego tokom leta, a gasa nema.

- Evropa zavisi od ruskih energenata, a neko se zalaže za totalni embargo. Za šta se zalažu - da se ljudi smrzavaju i da ostanu gladni? Šta je gospodo iz Brisela izlazna strategija? - dodao je Vučićević.

Punjenje podzemnih skladišta nije rešenje, ikako ona sada imaju daleko veći kapacitet nego 2012. godine. Na gas ne grejemo samo, već tako rade i sve fabrike, sve ove koje su došle u poslednjih 5 do 7 godina rade na gas. Cela Evropa je u problemu

Kako je dodao, portal Euroaktiv iz Brisale predviđaju da će ako se ovaka politika nastavi EU izvršiti samoubistvo, da će hiljade fabrika biti zatvoreno, milioni ljudi ostati bez posla, da će Evropa ući u spirali ugladi i krvavih socijlanih buntova.

Kako je ocenio, odricanje od ruskih energenata je samoubistvo Evrope.

- Vučić će učiniti sve što može da Srbija prođe kroz ovu krizu na najbolji mogući način. Neće biti lako sledeće zime, ali mislim da ćemo biti među onima koji će najbolje proći u Evropi - istakao je Vučićević.

Siguran sam da će Vučić uspeti da dobije najbolju moguću cenu gasa, ali se postavlja pitanje kako će se dopremiti do Srbije, ako EU uvede sankcije kakve planira. Srbija mora ostati na poziciji neutralne politike.