DAČIĆ ZA 'HIT TVIT': Očekujem saosećanje za srpske žrtve od svih onih koji kažu da je pitanje ratnih zločina važno!

"Izborni proces još nije završen"

Predsednik SPS-a rekao je na samom početku emisije da izborni proces još nije završen zbog ponavljanja glasova, a da nije bilo razgovora o tome šta će biti dalje u kadrovskim pitanjima.

- Ne zavisi mnogo toga od mene, jer nije to sada pitanje matematike. Već 10 godina smo sa SNS i napravili smo dogovor da nam Vučić bude zajednički predsednički kandidat. Ne znam šta će dalje biti, ali ono što se piše, prema mom iskustvu, uglavnom se i ne obistini - kaže Dačić.

"Ovo nije dan nezavisnosti Crne Gore, već dan nezavisnosti Srbije od Crne Gore"

Na pitanje o proslavi 16 godina nezavisnosti Crne Gore i izjave Krivokapića koji je tražio uklanjanje određenih podataka iz istorije koji se tiču Crne Gore, Dačić kaže da on već 20 godina izjavljuje različite stvari i da u to neće da ulazi. Ranko Krivokapić je, inače, istakao da Zeta nije pripadala Srbiji, već da je to deo Crne Gore.

- On već 20 godina izjavljuje različite stvari. Sta god Srbija kaže oni bi to osporavali. Imamo dugu našu zajedničku istoriju. Mi imamo dugu našu zajedničku istoriju, pitanje je ko koga smatra Crnogorcem i ko koga smatra Srbijom. Ako Zeta nije bila deo Srbije, onda nije ni deo Crne Gore. Pa to je smešna izjava. Dolazim iz južne Srbije i u principu da je nas neko 1918. godine pitao, ne verujem da bi neko bio za to da se napravi Jugoslavija. Nemoj samo da neko misli u Crnoj Gori da mi ležemo i ustajemo sa mislima o tome što su oni otišli, neka su, srećan im put. Mi brinemo za Srbe u Crnoj Gori. Treba da nastavimo zajednički život i mislim da ovde nije važno ko je Srbin, a ko Crnogorac, a vlada Crne Gore neka radi kako misli da je najbolje. Smatram da nisu dobro postupili kada su priznali Kosovo kao nezavisnu državu - rekao je Dačić.

Dačić je prokomentarisao i to što je Crna Gora uvela sankcije Rusiji.

- Crnogorci su bili na budžetu Rusije kroz istoriju, a sada bi oni nama da sole pamet kako bi trebalo da se odnosimo prema Rusima. To su toliko prljave stvari da sam navikao da jedan deo crnogorskih političara svoju politiku bazira na antisrpstvu - rekao je Dačić i dodao:

Kada je reč o apelima iz Podgorice da se poboljšaju odnosi sa Srbijom, Čanak kaže da je prošlo 30 godina od ideje nezavisne Crne Gore i pokazalo se da je važno da crnogorska nezavisnost bude vraćena u punom demokratskom kapacitetu, što je učinjeno pre 15 godina.

- Da li su ovakve izjave provokacija ili odgovor na provokaciju, to je pitanje. Postoji jak crnogorski osećaj državnosti, pa su u demonstracijama za nezavisnost učestvovale sve nacionalnosti. Pitanje identiteta je lično pitanje svakog čoveka - kaže Čanak.

Dr Mitrović kaže da građani obe države žele najbolje moguće odnose. Smatra da obe vlade stoga treba da rade kako bi realizovale ovaj cilj.

Predlog broj 1 - Telefonsko bombardovanje

Povodom svakodnevnih dojava o bombama širom prestonice, ali i po ostalim srpskim gradovima, dr Mitrović kaže da se ne radi o pojedinačnim napadima, već o specijalnom ratu u cilju izazivanja panike, a posebno pogađa što su mete najmlađi.

- Počelo je od letova za Rusiju, a možemo da zaključimo da, ako naši nadležni ne mogu da nađu odakle dolaze pretnje, moraju se osloniti na bolje umrežene strane službe. Ako nema povratnog odgovora, jasno je da ga nikada neće ni dobiti i onda je jasno i da je ovo vrsta pritiska od strane obaveštajnih službi stranih država - kaže dr Mitrović.

Dačić podseća da je do 2014. bio ministar unutrašnjih poslova i da je i tada bilo dojava, posebno na Brankovom mostu. Bilo je dojava za škole, suđenja... Policija može da predupredi ovakve stvari ako se uradi preventivni pregled objekta, kao što je bilo na Fajnal foru.

- Mora sve da se proveri za svaki slučaj, ali to traje. To znam još iz vremena kad sam bio ministar policije. Dok dođe informacija od stranaca, više niko nije ni zainteresovan. Teško je ovaj vid pomoći koristiti onda kada treba brza reakcija - kaže Dačić.

Da su dojave retke, moglo bi se reći da je reč o pojedincima, ali u ovom slučaju verovatno je da je nešto organizovano.

- Ova akcija treba da usadi nervozu i strah - kaže Dačić. Podseća da Srbija nije član Evropola, već se vodimo kao vid partnera. Zato se sa našom zemljom ne dele sve informacije, ali je siguran da bi informacije o dojavama bile ustupljene.

Čanak kaže da je javnost već presudila da dojave organizuje zapad i to zato što Srbija nije uvela sankcije Rusije.

- Kaže se da najveći broj dojava stiže iz Poljske. Vi na skajpu možete da zakupite broj koji hoćete, iz bilo koje zemlje. Stvara se atmosfera koja je antizapadna i veoma jasno pokazuje da treba dokazati da je sve ukrajinsko-zapadna zavera protiv Rusa i Srba - kaže Čanak.

Iza dojava, kaže, mogu biti i ekstremističke grupe iz Srbije koje, iz bilo kog razloga, vrše sabotažu.

- Poveo bih računa šta se događa, a da se ne može pronaći ko stoji iza dojava, to nije tačno! - ocenjuje Čanak.

Predlog broj 2 - Sankcije, za i protiv

Kada je reč o pritiscima na Srbiju povodom neuvođenja sankcija Rusiji, Dačić kaže da Srbija treba da gleda svoje interese i da razlozi za neuvođenje sankcija moraju biti racionalni.

- Mi imamo nekoliko ključnih nacionalnih interesa, a pitanje je šta dobijamo, a šta gubimo sankcijama. Mislim da je naše rukovodstvo u odlukama našlo pravu meru: osuda rušenja teritorijalnog integriteta, ali i neuvođenje restriktivnih mera. Pitanje sankcija nije samo pitanje odnosa prema Rusiji - kaže Dačić.

Kaže da će se vršiti veliki pritisak na Vučića, uslovljavaće nas, ali pitanje je šta politički dobijamo time.

- Kandidati smo za članstvo u EU i pitanje je kada ćemo postati članica. Pitao sam sto puta šta je njihov predlog za Kosovo. Ako uvedemo sankcije Rusiji, izgubićemo rusku podršku, a čiju ćemo dobiti? Ničiju - kaže Dačić.

Čanak kaže da su sankcije Rusiji civilizacijski čin i da bi to značilo da smo na pravoj strani istorije, što Srbija često nije bila.

- A Hrvati su bili? Litvanci? Pobili su sve Jevreje - rekao je Dačić.

- Ko je pominjao Hrvate? Specijalnost ti je da sabotiraš sve nas ostale! - rekao je Čanak i dodao:

Izmislio si Hrvate! To te niko nije pitao!

- Što nisu uvodili sankcije protiv onih koji su bombardovali našu zemlju? - zapitao je Dačić.

- Pa, bombardovali su nas zbog tvog predsednika. Zbog Miloševića! - kaže Čanak.

Nemojte da se uzbuđujete, mi ovu polemiku vodimo 30 godina, rekao je Dačić.

Čanak kaže da je Srbija pijun kojim se Rusija igra sa zapadom.

- Dobio si 24.000 glasova na izborima. Toliko! - rekao je Dačić.

Predlog broj 3 - Oban

Mađarski premijer Viktor Orban posetio je Srbiju, čime su još jednom potvrđeni odlični odnosi dve zemlje. Vučić i Orban otvorili su zajedno Sajam poljoprivrede, a razgovarali su i o teškoj situaciji u svetu, prventsveno kada je reč o nestašicama hrane.

- Rat u Ukrajini nastupio je u momentu kada treba da se proda prošlogodišnja žetva i situacija se generalno zaoštrava. Siromašne zemlje nemaju dovoljno novca da kupe hranu jer su poskopeli i energenti i hrana i veštačka đubriva. Postoji bojazan da hrane neće biti dovoljno i sada svaka država razmišlja kako da obezbedi svoje građane - kaže dr Mitrović.

Čanak kaže da je Putin "agresijom na Ukrajinu napravio nekoliko problema", od setve u Ukrajini do toga da postojeće količine žita ne mogu da se prevezu.

- Putin je uradio užasnu stvar i od hrane je napravio oružje protiv zapada. 600 miliona ljudi će biti u strahu od nestašice hrane i pokrenuće se izbeglički talasi. Na taj pritisak se i računa jer je cela planeta sistem spojenih sudova - kaže Čanak.

Dačić kaže da je Čanak vakcinisan odavno i da u svemu što dolazi sa istoka vidi nešto loše. Korišćenje hrane kao oružja postoji i na drugoj strani, kaže lider SPS. Ističe da zapad zloupotrebljava politički uticaj na nama raznim ucenama.

- Orbana sam upoznao kad sam bio premijer i tada mi je rekao "šta ćete u EU, hajde da se udružimo na nivou srednje Evrope". On sa Vučićem ima izvanredne odnose i to je jako važno - kaže Dačić.

Kada je reč o skladištenju našeg gasa u Mađarskoj, Dačić kaže da se problemi rešavaju razgovorom, pa je tako i ovaj problem rešen.

- To su dnevni problemi sa kojima se, siguran sam, Vučić suočava. I to je u stvari spoljna politika: pitanje interesa - kaže Dačić.

Predlog broj 4 - Piloti na nišanu

"Podizanjem optužnice protiv bivšeg pilota hrvatske vojske, Srbija krši obaveze u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Srbija diže optužnice nakon 27 godina zbog navodnih dela u BiH", rekao je predsednik Hrvatske Zoran Milanović.

Dačić ocenjuje da se Srbija godinama unazad napada zbog gonjenja za zločine koji su počinjeni na drugoj teritoriji, iako je to u skladu sa svim konvencijama. Bilo je pokušaja, kaže, da se na različite načine napravi međusobni dogovor o svim optužnicama, međutim to se nije desilo.

- Pošto Hrvatska nije pokrenula ništa za ratne zločine, mi imamo pravo i očekujem da svi oni koji sada govore kako je važno pitanje ratnih zločina, imaju isto saosećanje za srpske žrtve. To očekujem i od Čanka - kaže Dačić.