Građani Srbije nisu ni svesni koliki su pritisci na našu zemlju i koliko su se odnosi u međunarodnoj politici izmenili, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić.

- Jedan od razloga je to što je predsednik Vučić sve preuzeo na svoja pleća. On je preuzeo na sebe sve ono što se dešava u smislu međunarodnih pritisaka i pokušaja drugih, da preko leđa manjih država i država koje ne žele da albitriraju u ovakvim sukobima, da nas uvuku u to - rekao je Glišić.

Kako kaže, državno rukovodstvo predsednika Vučića uspešno se nosi sa tim.

- Nadam se da će Srbi ovaj put biti pametni, razumeti i podržati i da ne vodimo tuđe bitke. Došlo je vreme da vodimo računa o sebi, našoj državi, našoj deci. To je jedina ispravna politika. Mnogo puta smo slavno ginuli, sada je vreme da slavno preživimo ovu krizu i da gledamo svoja posla i svoj interes – rekao je Glišić.

On ističe da vlast vodi računa o građanima ove države. Dodaje da građani ne osećaju u pravoj meri pritiske, jer predsednik Srbije pokušava da zaštiti naš nacionalni interes bez opterećenja građana.

- Nacionalni interes Srbije nije da budemo neka od strana u sukobu. Naš interes je da vodimo računa o životu i da gledamo kako ćemo slavno da preživimo – rekao je Glišić.

Glišić je rekao da su građani dali neverovatnu podršku predsedniku Vučiću, u vreme kada imamo iza sebe koronavirus i sve krize izazvane globalnim dešavanjima, dodaje da je to neverovatan uspeh.

- To govori o podršci i ta podrška obavezuje da se vodi mudra i odgovorna politika – rekao je Glišić.



