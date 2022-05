VUČIĆ ODGOVORIO N1: Drago mi je da se radujete optužnici koju Hrvati podižu protiv mene, ali, verujte, ja joj se radujem više od vas!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarao je na pitanja novinara nakon obilaska radova na uzgradnji beogradskog metroa na Makiškom polju.

Novinarka televizije N1 upitala je predsednika Vučića da li se plaši eventualne optužnice koju najavljuju u Hrvatskoj zbog njegovog govora u Glini...

- Drago mi je da ste se vi obradovali optužnici koju Hrvati planiraju da podignu protiv mene, ali verujte, ja joj se više radujem nego vi... Ponosam sam na sve to o čemu oni govore. Izgleda da ste zaboravili šta se dogodilo 95. Nisu tamo Srbi ubijali Hrvate, nego Hrvati Srbe... Ja nikoga nisam ubijao, a ti ljudi jesu i to decu. Žao mi je što to vi na N1 ne vidite i što vam srpska deca nisu važna. Meni jesu, mnogo važnija od moje političke sudbine. To je kada mislite da možete da počinjavate zločine. Teški zločini, progon, ubistva dece ne smeju da prođu nekažnjeno. Nikada nikoga nisam ubio i ponosan sam na tu činjenicu - rekao je Vučić.

- Srećan sam što srpski državni organi rade na zaštiti žrtava i istine i na tome da teški zločini ne prođu nekažnjeno.

Autor: