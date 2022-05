Vučić JASNO PORUČIO: Po međunarodnom pravu vojska tzv. Kosova ne sme da postoji

Preduzimaćemo mere da bi zašititili poredak UN, Rezoluciju 1244 i teritorijalni integritet Srbije, da budemo uvek spremni za nastavka dijaloga, poručio je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, povodom zahteva Aljbina Kurtija za prijem tzv. Kosova u članstvo u Partnerstvu za mir i prijema prethodnih dana novih pripadnika u tzv. Kosovske bezbednosne snage, poručio da tzv. kosovska vojska ne sme da postoji, ali da pojedine baš briga za međunarodnog pravo ako to nije u skladu sa njihovim interesima.

Vučić je tako odgovorio na pitanje kako kometariše to što je Kurti tokom posete SAD zatražio podršku za prijem u Partnestvo za mir iako je osnovni uslov za prijem u NATO da podnosilac zahteva bude država i da ima svoju vojsku, kao i na pitanje da li postoji razlog za strah za bezbednost sprskog življa na KiM.

Vučić ističe da tzv. kosovska vojska ne sme da postoji po Rezoluciji 1244, ali da pojedine baš briga za međunarodno pravo ako nije u njihovom interesu, kao i one koji su priznali tzv. Kosovo.

– Da li postavljaju ozbiljnu pretnju po srpsko stanovništvo na KiM… A da li po celinu naše zemlje u ovom trenutku i godinama koje dolaze – zaista ne. Ali sa zebnjom to pratimo jer naša briga pre svega briga o srpskom stanonivštvu na KiM, zaključio je Vučić.

Na primedbu novinarke Mosta da je Vladimir Bilčik povodom apliciranja tzv. Kosova za članstvo u Savetu Evrope rekao da jednostani potezi nikome nisu ništa dobro doneli i da dijalog mora da se nastavi i da sva krivica oko toga pada na dušu vlade u Prištini i Kurtija, Vučić je rekao da je zahtev za članstvo tzv. Kosova u Savetu Evope loš signal za nas i da nas tera da preduzimamo mere.

– I preduzimaćemo mere da bi zašititili poredak UN, Rezoluciju 1244 i teritorijalni integritet Srbije, da budemo uvek spremni za nastavka dijaloga i pokušaj pronalaženja kompromisnog rešenja. Ali, to kompromisno rešnje ne može da bude kako su oni zamislile zapadne zemlje. Za Srbiju ne može da bude izbor da li će da nas lupe po glavi malo tvrđom odnosno debljom ili malo tanjom motkom. To mogu da zaborave, poručio je Vučić.

On je dodao kako “nije jednostavno zapadnim zemljama danas da objasne, niti je to lako formalno pravno objasniti ilegalnost akcija protiv Srbije, kao i ilegalnost akcija u Ukrajini. Ko može da mi objasni razliku? I jedno i drugo je urađeno bez saglasnosti Saveta bezbednost UN. Ako štitite integritet Ukrajine, što ne štitite integritet Srbije. I zato će biti pritisak na Srbiju sve veći, da bi se pokazalo da to nije isti slučaj. A i da ruska strana to ne bi mogla da koristi kao presedan u svojoj pravno političkoj borbi”, naveo je Vučić.

Kaže da neki ljudi u svetu moraju da se dozovu pameti i da dobro razumeju šta je moguće, a šta nije i da vreme brutalnih i horskih pritisaka nikad nije davalo dobre rezultate.

