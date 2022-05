Vučić o ceni struje: Najniža je u Evropi, biće povećanja u nekom momentu, ali ne ni 20, ni 40 posto

Srbija ima najnižu cenu struje u Evropi, i mora da bude viša u jednom momentu, rekao je predsednik večeras obraćajući se iz Davosa.

- Nisam znao da se oni bave politikom obraćanja javnosti. Biće povećanja struje, ali ne ni 20, ni 40 posto a kada će biti - kada budemo mogli da izdržimo sve to, a da nam cene svega ostalog ne odu u nebesa, pošto je cena električne energije ukalkulisana u cene svega ostalog. Neka se oni bave remontima i neka se trude da kopaju mnogo više uglja nego što kopaju danas, a o ceni struje će neko drugi da razmišlja. Znamo kolika je cena struje, da je niska, da to nije dobro za EPS, ali kada počnete da govorite o sopstvenoj odgovornosti i problemima koje ste sami napravili, onda ćete moći da komentarišete i cenu struje - podvukao je Vučić.-

- Znamo koliko nam je niska cena struje, znamo da je to loše za EPS, ali nije samo to problem - dodao je on.

U eri društvenih mreža i televizija, stalno neko drži neki štrajk. Kada malo zagrebete ispod površite vidite stvari kako treba. Mi svaki dan uvozimo struju, naša privreda danas troši neuporedivo više, a nismo pronašli nove "Kostolce". Nismo radili na novim mestima na kojima se kopa ugalj. Remontovažćemo mašine do avgusta i moći da kopamo mnogo više tona dnevno nego današnjih 60 toga. Radimo remonte da bismo zimu dočekali spremnije. U remontu nam je 1000 megavata