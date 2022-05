Vučević: Hoće da nas dekodiraju! Srbija mora da bude na Evropskom putu, od nas traže da uvedemo sankcije Rusiji i priznamo Kosovo (VIDEO)

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i potpredsednik SNS rekao je da je Srbiji predočeno da postoje dva puta, a da nema trećeg i da se velike sile ponašaju po principu – ili ste s nama ili ste protiv nas.

On je gostujući u jutarnjem programu na Televiziji Pink analizirao trenutnu političku situaciju, boravak predsednika Vučića na forumu u Davosu, pritiscima na Srbiju sa Zapada lažnoj nestašici šećera, energetskoj krizi, ali i o početku razgovora o forminaju vlade...

- Ono što je predsednik podelio sa nama sinoć u uključenju iz Davosa je da su svi više-manje jedinstveni po pitanju Ukrajine i da dominira antiruska histerija. Dolazi do podele na dva tabora, dva sveta kako oni kažu, ne postoji treći put. Ili ste sa nama ili protiv nas. To smo mogli da vidimo i u intervjuima nekih ambasadora pre neki dan. To otežava ne samo normalno funkcionisanje Srbije, već svih koji žele da razmišljaju svojom glavom, da negde imaju neku rezervu- istakao je prvi čovek Novog Sada i potpredsednik SNS.

O razgovoru Vučića i Putina: Obaveza predsedika je da se bori za interes Srbije

Istakao je da se rat neće skoro završiti, da se ulazi u velike borbe, a odgovarajući na pitanje o razgovoru Putina i Vučića kaže da je cela ta situacija interesantna i da sve vreme provejavaju poluinformacije.

Prvo neće se čuti, a kada se budu čuli, amožda e to i desi i rekao bih da hoće, reakcija će sigurno biti „ Evo gledajte šta radi Vučić, konfrontira nas sa zapadnim svetom, ko je on da priča sa Putinom i odakle mu pravo...“ Šta hoću da kažem jeste da ono što je obaveza i zadatak predsednika Republike je onaj krst koji nosi ovog vremena je da se bori za interes Srbije, da traži sagledavanje i prihvatanje pozicije Srbije. MI ne možemo slepo da slušamo ni jednu, ni drugu ni petu stranu , već da dobro sagledamo sebe i svoje interese

On se osvrnuo na izjavu premijera Mađarske Viktor Orban koji je na otvaranju poljoprivrednog sajma u Novom Sadu izrekao rečenicu: "Srbiji je teško što nije članica Evropske unije, a Mađarskoj što je članica Evropske unije". Svu su se nasmejali ali ona u sebi ima jednu duboku istinu. A evo vidimo da je Mađarskoj je proglašeno vanredno stanje zbog Ukrajine, zbog energenata, nestašice hrane. Nažalost to je realnost - naglasio je Vučević i na primeru Egipta objasnio koliko je situacija teška i komplikovana.

-Egipat, sa preko 115 miliona stanovnika, koji je 95 odsto kukuruza i žita uvozio iz Rusije i Ukrajine, došli su u situaciju da nijedna od pve dve države ne mogu da zadovolje potrebe te države, kao i nekih drugih – objasnio je on.

Država radi sve da građani mogu normalno da funkionišu, nestašice su veštačke, hrane imamo

Gradonačelnik Novog Sada naglasio je da Vučić kada priča o poljoprivrednim proizvodima, veruje kako je rekao da dobar deo građana to misli da on to samo tako priča da bi bio zabrinut i smrknut og lica.

I doživljavaju da u Srbiji sve funkcioniše. Mi radimo da nas to ne dotakne, a da ima problema u Evropi ima. To je kao sa namernim izazivanjem nestašice šećera. Srbija ima šećera, ali očigledna je namera da se izazove panika - tvrdi prvi čovek Novog Sada i dodaje da ono što je najgore za Srbiju je nešto na šta ona ne može da utiče, a to je rat.

Pritisci na više koloseka: I sankcije Rusiji i priznanje Kosova

Kancelar Nemačke Olaf Šolc je najavio posetu Srbiji 10. juna i ponudio znatno brže napredovanje ka EU, uz uslov.

Vučević je prokomentarisao da je interesantno šta se od Srbije traži.

S jedne strane se traži da bude deo sveta koji je uveo sankcije Rusiji, a s druge strane se pojačava pritisak na Srbiju da prizna nezavisnost Kosova.

Mi moramo da idemo ka evropskom putu, nemamo bolju opciju

On je dodao da se boji da nije samo to, već da imamo i pravno obavezujući ugovor sa Prištinom, odnosno Kosovom kako oni kažu. Samo da ne bude kao sa Kiprom, kome nisu definisane granice. Mi moramo da idemo u Evropski put, jer nemamo bolju opciju, mi moramo da idemo u tom pravcu- rekao i nagkasio da da se u svetu vodi veliki rat, i ništa lokalnog karaktera.

Vode se brutalni razgovori

Objašnavajuči svoju nedavnu izjavu da „Vučić odoleva pritiscima, ali da mu je nož pod grlom“ kaže da je pokušao figurativno da objasni i da nacrta kakvo je stvarno stanje stvari.

To su brutalni razgovori koje Vučić vodi. Verovatno mu se predočava kakve će biti negativne posledice po Srbiji ako ne priključi ovom paketu sankcija. Interesatno šta se traži i sankcije i priznanje Kosova. I kažu nema dva puta. A po tom principu za Srbiji ne važi princip nepovredivosti granica – upozorava.

Jasenovac nije mit, već najbolnija tačka istoriji. Na nama je da govorimo istinu

Odgovarajući na optužbe koji ovih dana stižu iz Hrvatske, gde je predsednik Vučić na svim njihovom naslovnim stranama...

Video sam izjave o Glini, čitao izjave predsednika Milanovića. Priča kako smo prolazili 27. marta pa do 41. Za njihovu Akademiju znanosti Jasenovac je mit, za nas je to najbolnija tačka u istoriji. Ne samo da su ljudi ubijani na najsvirepiji način, nego su bili jedini u Evropi koji su imali logor za decu- podseća Vučević i dodaje:

Na nama je da govorimo istinu, da učimo našu decu ne da bi se svetili i vodili ratove, nego da bi razumeli istoriju i da bi bolje živeli u sadašnjosti i budućnosti.

Ne smemo da izbrišemo istoriju, da učimo da gršakama

Potpredsednik SNS ističe da to što bi neko da nam izbriše sećanje, negovanje tradicije, da nas dekodira. Da ne zaboravljamo istoriju, da učimo na greškama. Naši udženici iz istorije, geografije i srpskom mora da pravi država – kaže.

Da postoji nagrada za autošovizima Tjodorović bi je dobio

O izjavi akademika Tjodorovoća da Srbija mora u NATO, da prizna Kosovo, da uvede sankcije Rusiji ističe da kad bi postojala neka nagrada za autošovizam on bi je dobio.

Da ne budemo kusir velikih sila

Prvi čovek Novog Sada kaže da će ovaj rat završiti i sigirno će doći do neke velike mirovne konferencije, ali napominje da se nada da mi nećemo „biti kusur“ velikih sila.

O formiranju vlade: Slede razgovori unutar stranke i sa partnerima

Vučević šaljivo odgovara o mogućoj premijerskoj funkciji da svima ne klade njega.

Izbori su u toku. Sledi konstituisanje skupštine, kada počinje da teče rok za formiranje vlade. Tek po završetku izbora čekaju nas i unutar stranački i stranački razgovori. Sada 31. maja je polaganje zakletve predsednika Vučića u Skupštini kada formalno polinje drugi mandat . rekao je.