Vučević: Navikli smo da napadaju predsednika Vučića jer Srbija jača, a sad im je kriv jer im smeta pravda za ubijenu srpsku decu

Potpredsednik SNS odgovorio je na kontinuirane napade na predsednika Vučića koje dolaze iz Hrvatske

Opet smo svedoci podlih i podmuklih napada na Aleksandra Vučića i Srbiju, koji kontinuirano dolaze od strane pojedinih hrvatskih političara, istih onih čiji preci su pravili logore za decu, veličali fašiste i ustaše, i činili najveće zločine u istoriji civilizacije, istakao je potpredsdnik SNS Miloš Vučević.

Uspesi naše zemlje dodatno pojačavaju frustracije i ljubomoru Zagreba - Njihovi potomci danas pokušavaju na sve načine da prekroje istoriju, da zločince proglase svecima, da minimalizuju nevine žrtve, a posebno im smeta pravda za nevino stradalu srpsku decu, za koju se svim srcem bori Aleksandar Vučić. Navikli smo na to da svako jačanje Srbije, svaki uspeh naše zemlje samo dodatno pojačava frustracije i ljubomoru Zagreba. Njima je problem što je Srbija po svemu prestigla Hrvatsku, što je jača i vojno i ekonomski. Zato im je stalna meta Aleksandar Vučić, najzaslužniji za sve što Srbija postiže, pa neprestano pokušavaju da ga unize, da ga oklevetaju, i da ga zaustave u daljoj borbi za svoju Srbiju, za pravdu za nevino stradali srpski narod, za to da se kazne svi ratni zločinci koji su ubijali i granatirali kolone nevinih izbeglica među kojima su bila i deca. Patološka mržnja nikome nije donela sreću, i to će se kad tad obiti o glavu tog dela hrvatskog društva koji nosi teške komplekse zbog uspeha Srbije. Umesto da se trude da budemo dobre komšije, da se poštujemo i pomažemo, kao što Srbija pomaže njihovim sunarodnicima, oni neprestano izmišljaju nove i nove razloge za sukob, otvaraju nova žarišta i to na grobovima nevino stradalih Srba, na grobovima nevinih duša kojima je zlo nasilno prekinulo detinjstvo – kaže Vučević. Vučić piše istoriju Srbije, ali i istoriju regiona On ističe da ovakvi napadi ne ulivaju nadu da u ovim teškim vremina sa kojima se ceo svet suočava, delimo iste evropske vrednosti, da želimo da sačuvamo mir i stabilnost u regionu. - Nažalost, to pokazuju potezi zvaničnog Zagreba, zvanične članice Evropske Unije. Činjenica je da Aleksandar Vučić piše istoriju Srbije, ali i istoriju regiona, da je faktor mira i stabilnosti, ali da se srcem i dušom bori za svoj narod i da nikada neće odustati od borbe za pravdu zbog svake nevine žrtve, zbog svakog prekinutog detinjstva i svake suze koje su srpske majke prolile. Snažna podrška našem predsedniku Aleksandru Vučiću! – poručio je Vučević.