VUČIĆ O UVOĐENJU SANKCIJA RUSIJI: Srbija ima i dalje istu poziciju kao pre 90 dana - poziciju ozbiljnosti i poštovanja međunarodnih prava

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na Obilaznici koja izlazi na Bubanj potok, Sektor 6, tunel Beli Potok, nakon čega je odgovarao na pitanja novinara.

"Građani će imati više nego dovoljno šećera, brašna, soli i ulja"

Predsednik je, govoreći o nestašicama prvenstveno šećera, Vučić kaže da su u radnje stigle dodatne količine šećera i da je to pitanje završeno.

- Nemamo mi problema sa količinama šećera. Imali smo sa jednom firmom iz Kolubarskog okruga, sa jednim tajkunom, kamatarom, koji misli da je vreme da zaradi dodatni novac. Baviće se time BIA i drugi organi, a građani će imati dovoljno namirnica. Isti tajkun je već to pokušao, hteo je da vara državu sa drugom namirnicom, ali sve uspevamo da završimo - kaže Vučić.

Ističe da ima dovoljno količina da država može da interveniše u svakom trenutku. Zamolio je ljude da kupuju samo neophodne količine.

"Srbija ima i dalje istu poziciju kao pre 90 dana - poziciju ozbiljnosti, odgovornosti i poštovanja međunarodnog prava"

Na pitanje o navodnom uvođenju sankcija Rusiji, Vučić kaže da na političkoj sceni imamo puno baba Vangi koje se svaki dan bave proročkim poslom i pričaju gluposti.

- Oni ne moraju da odgovaraju za ovaj put, najbolje je sedeti u kafani i piti pivo. Tražili su sankcije, a sada govore i optužuju nas da ćemo uvesti sankcije. A mi već 90 dana imamo istu poziciju. To je pozicija ozbiljnosti, odgovornosti i poštovanja međunarodnog prava. To što se ne busam u prsa i ne držim herojske govore kao oni, već razmišljam kako ćemo da obezbedimo kilometar puta, to pokazuje razliku u posvećenosti i odgovornosti - rekao je Vučić.

Ističe da nam nisu potrebna zaklinjanja jer oni koji su se zaklinjali, jedni drugima su okrenuli leđa.

- Budite malo manje baba Vanga, a mi našu politiku nećemo da menjamo. Setite se da su rekli da ćemo 3. aprila uveče da uvedemo sankcije, a sad će 3. jun - rekao je Vučić.

Kada je reč o vređanjima premijerke Srbije Ane Brnabić, Vučić kaže da uvrede po ličnoj osnovi najviše govore o onome ko ih izgovara.

Predsednik je rekao da je krenula izgradnja kanalizacije na levoj obali Dunava, što je od presudnog značaja za više od 100.000 ljudi koji tamo žive. Smatra da je ovo veliki uspeh, ali da je posao vlasti da stvari gura brže i jače.

"Izmišljotine padnu u vodu za dan"

Kada je reč o upoređivanju aktuelne vlasti sa onom koja je 1994. uvela sankcije RS, Vučić kaže da je tada bio u opoziciji koja se najstrašnije protivila sankcijama.

- Samo neka prekinu sa lažima. Nisam ja isporučivao Srbe Hagu. Imali smo takve naloge i to obavezujuće, ali nismo morali to da uradimo. Mislim da to ljudi odlično znaju - kaže Vučić.

Dodaje da će razgovarati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, a da Srđan Milivojević, koji ga optužuje da će uvesti sankcije i Putinu reći "Spasibo na družbi", ne zna ni šta to znači jer ne zna nijedan jezik.

- I tako njihove izmišljotine padnu u vodu za dan. A sa Putinom ću imati, siguran sam, dobar i korektan razgovor, pričaćemo o gasnom ugovoru i svim važnim pitanjima. U međuvremenu imaćemo važne posete iz Evrope i Rusije - rekao je Vučić.