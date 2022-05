"Razumemo da ovaj NVO ne poznaje srpski jezik i narod, ali je začuđujuće da ne poznaju ni šiptarski narod koji toliko brane", navodi se u saopštenju.

- Pokret socijalista zgrožen je neznanjem koje je pokazala nevladina organizacija Nacionalni konvent o EU. Razumemo da ovaj NVO ne poznaje srpski jezik i narod, ali je začuđujuće da ne poznaju ni šiptarski narod koji toliko brane, kao ni njihov jezik, jer da poznaju, znali bi da taj narod sam sebe zove Šiptarima - navodi se u saopštenju i dodaje:

Da poseduju malo više znanja, a malo manje mržnje prema Srbiji i onima koji se bore za njene interese, ova nevladina organizacija ne bi napadala našeg lidera objašnjavajući kako Aleksandar Vulin koristeći reč "Šiptar" vređa šiptarski narod.

Bilo bi dobro, ističe se u dalje saopštenju, da Nacionalni konvent o EU od gomile novca koje dobija od Soroša, Nemačke i Holandije kupi bar jedan rečnik srpskog jezika Matice Srpske i pročitaju da je reč Šiptar sinonim za Albanca, a ne uvredljiva reč i govor mržnje.

- To bi zaista bilo značajno dostignuće za ovaj NVO. A pošto ovaj Nacionalni konvent o EU pominje dijalog Beograda i Prištine, kako to da nikada ne reaguje i osude ponašanje Kurtija kada pošalje ROSU jedinice da tuku i plaše srpski narod na severu KiM? Je li to doprinosi dijalogu ili možda to kada šiptarska strana kaže da neće ništa sprovesti što je dogovoreno iz Briselskog sporazuma, jesu li laži i prevare vrednosti Evropske unije?

Pre nego što ponovo napadnete našeg lidera Aleksandra Vulina, prvo pročitajte rečnik Matice srpske", odgovorio je Pokret socijalista Nacionalnom Konventu o EU, koji je izneo laži i uvrede na račun lidera Pokreta socijalista i ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina - zaključuje Pokret socijalista.