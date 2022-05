VULIN: Srbija koju vodi Vučić ne napušta i ne prodaje, već se razvija i jača (FOTO+VIDEO)

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin istakao je da Srbija koju vodi predsednik Vučić ne napušta i ne prodaje, već se razvija i jača.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, zajedno sa predsednikom opštine Budva Markom Carevićem posetio je danas pripadnike Žandarmerije i Specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koji pohađaju zahtevne obuke ronjenja.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin istakao je da Srbija koju vodi predsednik Vučić ne napušta i ne prodaje, već se razvija i jača.

„Srbija koju vodi predsednik Aleksandar Vučić ne napušta i ne prodaje, već se razvija i jača. Republika Srbija neće umanjivati svoje kapacitete za obuku. Ulagaćemo gde god postojimo, nećemo napuštati prostore na kojima se nalazimo. Trudićemo se da omogućimo svakom našem pripadniku da može da se obučava na najbolji i najsavremeniji način", poručio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin.

„Pripadnici ronilačkih jedinica SAJ-a i Žandarmerije su na usluzi našim građanima svakog dana. Svaki put kad se desi nesreća, svaki put kad treba nekog spasiti, svaki put kad treba pronaći leš i doneti mir porodicama, tu su pripadnici SAJ-a i Ronilačke jedinice Žandarmerije. Da bi to bilo moguće, da bi svoje zadatke ispunjavali kako treba, da bi bili bezbedni i obučeni, oni moraju da vežbaju i ovo je način da budu pripremani i ovo je način da budu uvežbani. Posebno mi je drago što su učešće sa njima uzeli pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice Republike Srpske. Mi Srbi moramo da radimo zajedno. Mi Srbi moramo da se borimo da svi naši građani uvek budu sigurni i budu bezbedni",istakao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin.

Predsednik Opštine Budva Marko Carević izrazio je veliko zadovoljstvo povodom prisustva srpskog ministra policije Aleksandra Vulina i uspešno realizovane obuke za ronioce Žandarmerije i SAJ-a.

„Raduje nas što je ministar Vulin rekao da neće napuštati, već da će jačati i unapređivati kapacitete. Jako me raduje prisustvo Srbije na ovim prostorima. To je nešto što je pozitivno, što treba da se izdigne iznad nekih političkih procesa, jer suština je da smo zajedno jači i snažniji. Vrata su vam uvek otvorena i mi kao bratski narod delimo jednu istu želju i to je nešto na čemu ćemo vredno raditi", poručio je Marko Carević predsednik Opštine Budva.

Zamenik komandira Ronilačke jedinice Žandarmerije Bojan Škrbić izrazio je zahvalnost ministru policije Vulinu i MUP-u Srbije koji su realizovali obuku za pripadnike Žandarmerije i SAJ-a, istakavši da će im ovakav vid obuke i priprema i te kako koristiti u obavljanju zadataka.