NESTAŠICA ŠEĆERA VEŠTAČKI IZAZVANA! Vučić obilazi skladišta robnih rezervi: Imamo i više nego dovoljno!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas skladišta Republičke direkcije za robne rezerve - Skladište generalnog tereta Beograd i tom prilikom rekao kako je navodna kriza o nestanku šećera veštački izazvana.

Vučić je obilazak Skladišta generalnog tereta u Beogradu počeo u 12 časova.

Vučić je tokom obilaska razgovarao sa magacionerima i upravom skladišta, koji su ga upoznali sa stanjem namirnica, ali i raznim sistemima, poput agregata i crpnih stanica, koji omogućavaju da magacin funkcioniše bez obzira na vremenske prolike i nestanke struje.

Vučić je rekao i da, ako je dobro razumeo, imamo 25.000 tona brašna na stanju, i oko 55.000 tona pšenice, a predsednik je na ovo pitanje dobio potvrdan odgovor.

Vučić je tokom obilaska rekao kako je završena priča o nestašicama u Srbiji, kao i da ne postoji nijedna stvar zbog koje bi lagao narod.

Završena je ta priča. Ne postoji nijedna stvar zbog koje bi lagali narod, zato sam i želeo da dođete ovde. Mi imamo šećera i više nego dovoljno, ali kad god se tako nešto pojavi, znajte da su neke špekulativne radnje. Mi imamo najnižu cenu ulja i brašna, i dolaze iz regiona da kupuju kod nas baš zbog toga - kazao je Vučić.

Vučić naglašava da moramo da vodimo računa i o komšijama u regionu, posle čega je dodao da je juče lično išao da se uveri da li ima šećera na rafovima.

Bilo je u "Univeru", u "Maksiju". Nije bilo u "Rodi", i rekli su mi da nije bilo u "Merkatoru". To se popunjava danas, i kad prođe dva tri dana sve će biti u redu. Ne postoje stvari zbog kojih bi mi obmanjivali javnost, i to ne može da se sakrije. Ako kažemo da imamo, znate da ćemo lakše da rešimo. To je psihološko dejstvo, i ljudi na takav način reaguju - kazao je predsednik.

Vučić ističe da imamo čak 11.000.000 kilograma šećera, i istu količinu ulja. I to samo u državnim rezervama, ne računajući proizvođače.

Dve su stvari koje hoću da objasnim. Ne postoje stvari zbog koje bi obmanjivali javnost. Nemamo, što se hrane tiče, problema. Mi imamo preko 11 miliona kilograma šećera u našim državnim rezervama - dodao je Vučić.

Predsednik je tokom obraćanja rekao da je ovo samo deo rezervi koje Srbija ima u Beogradu, a da će narednih dana obići i druga mesta gde se nalaze rezerve. Rekao je i da nas po pitanju energenata i hrane čeka teška zima, i da će država pokazati domaćinsku brigu prema svim građanima.

A opet moramo tvrdo da čuvamo javne finansije. Za nas je od presudnog značaja da obezbedimo dovoljne količine energenata. Zato ćemo za godinu ili dve da izgradimo nova skladišta za dizel i sirovu naftu. Sa Putinom sam razgovarao i o daljoj izgradnji skladišta gasa u Srbiji, a imamo i zakup dodatnih skladišta u Mađarskoj - istakao je predsednik.

On kaže da je žitna kriza, pogotovo u Africi, postala ogroman problem za ceo svet.

Kiša nam je dobro došla prethodnih dana. Obezbeđeni smo brašnom i pšenicom. Imamo 25.000 tona brašna, to su ogromne količine. 54.000 tona pšenice imamo, i oko 94.000 tona kukuruza. To su samo robne rezerve, ne govorim o trgovcima. Mi imamo 11.200-11.400 miliona kilograma pasulja. Ovo što vidite je jedna petnaestina onoga što imamo u Leskovcu - istakao je Vučić.

Predsednik kaže da će država nastaviti da se priprema za zimu, i da ima i velikih količina zamrznutog povrća i konzervirane hrane.

Nama predstoje jun, jul i avgust za potpune pripreme u oblastima energetike i nabavke hrane. To je ogromno finansijsko opterećenje za zemlju. Ali videćemo kako da to rešimo bez problema za građane Srbije. Narednih dana kreće i isplata novca za mlade ljude. Mi ne odustajemo od obećanja - kazao je predsednik.

Vučić ističe da mu je stalo šta misli komesar EU Oliver Varhelji, i da će sutra uveče razgovarati sa njim.

Što se tiče razgovora sa predsednikom Putinom, imali smo vrlo dobar razgovor jutros. Govorili smo o više različitih tema. Najvažnija tema su bili bilateralni odnos, ali za nas je naravno najvažniji istek gasnog sporazuma posle desetogodišnjeg trajanja. Glavne elemente smo dogovorili, koji su veoma povoljni po Srbiju.

Vučić ističe da će novi ugovor biti potpisan na tri godine, i da će cena biti veoma povoljna za našu zemlju.

Ako smem to da kažem, mi ćemo po pitanju snabdevanja gasa imati sigurnu zimu. Nakon dodatnih razgovora sa Gaspromom ja ću moći da vam kažem koliko će nas koštati tačno. U ovom trenutku to je tri puta manje, a zimi će to biti i do 10 puta manje od onoga što plaćaju u Evropi - kazao je on.

Predsednik je dodao i da se nada za mir u Ukrajini, i da zna da mnogi ljudi u našoj zemlji na sukob gledaju kao na rijaliti.

Ja se nadam samo da će se mir uspostaviti, a za sve drugo mogu da kažem da je veoma veoma korektan razgovor - kazao je predsednik.

On je pojasnio da će cena tokom zime biti verovatno od 310 do 408 dolara za 1000 kubnih metara, što je ubedljivo najbolja cena.

Moguće je da će samo Jermenija i Belorusija imati nešto povoljniju cenu. Ako računate da je danas negde oko 960 cena gasa, to je zato što je leto. A kada dođe zima to može biti i preko 3.000 dolara. A mi ćemo plaćati 10 puta manje. Sad je pitanje samo dodatnih količina, kako nabavljamo i šta radimo. Ali i da tako bude, mi nećemo čekati zimu. Mnogo je to komplikovano, ali smo veliki posao danas završili i veliki posao uradili. Sa velikom sigurnošću, ja koji sam obično oprezan, više sam optimističan danas - istakao je Vučić.

Predsednik kaže da su neki ljudi zloupotrebili celu situaciju, i da su mnogi kažnjeni i uhapšeni.

Država mora u smutnim vremenima da preuzme dizgine u svoje ruke, i da pokažete da država može biti sigurna i stabilna. Nijedan dan neće biti problema sa snabdevanjem opštih namirnica. Bez obzira na veštačke krize, kao što je bilo sa gorivom i šećerom. Juče sam sam obilazio, volim da se sam uverim. Sve male radnje su imale šećera, nije ga bilo u "Merkatoru", "Rodi" i "Amanu". To se rešava tokom današnjeg dana - istakao je on.

Predsednik je pojasnio da su Bugari plaćali ruski gas više od 600 dolara, dok su neki drugi plaćali i po 960 dolara za 1000 kubnih metara.

Mi smo dobili ono što je mnogo bolje od naših najoptimističnijih nadanja, što je 100 odsto naftna formula. To je ubedljivo najbolji mogući ishod. Samo nam ostaje da vidimo za dodatne količine, i o tome moramo da razgovaramo sa Aleksejem Borisovičem. Rekao mi je i predsednik Putin da ukoliko budem bilo šta smatrao za potrebno da ga ponovo nazovem - kazao je Vučić.

On kaže da mi u Srbiji proizvodimo osnovne životne namirnice, na pitanje novinarke N1 zašto je određena roba u magacinu stranog porekla.

- Izvinjavamo se što nemamo dovoljno pirinčanih polja u Srbiji, što nismo u Kini. Potrebno je nekada biti malo fer i imati poštovanje. Mi imamo dovoljno za sopstvene potrebe, ali nešto o izvozimo. Maline recimo izvozimo, dobili smo odličnu cenu. Takođe imamo dovoljno i paradajza, i krastavca i krompira. Još jednom, izvinjavamo se što smo obezbedili građanima i pirinča, iako nismo zemlja pirinča - kazao je predsednik.

Vučić kaže da ovo nije samo magacin hrane, i da se tu nalaze i agregati, kao i brane za slučaj poplava.

- Ozbiljna država se ne bavi samo hranom, iako je ona jnajvažnija, već uvek mora da bude spremna da pomogne građanima u slučaju bilo kakve katastrofe - istakao je on, i dodao:

- Što se tiče radnika Fiata, moramo da razumemo da ovo nije socijalizam i da država ne upravlja Fiatom. Danas tom firmom upravlja Stelantis, i oni donose svoje odluke. Oni žele da prave električni automobil, a za to je potrebno da deo ljudi obuče u inostranstvu. Ono što nije fer je što sam čuo neke primere koji nisu dobri, ali o tome ne želim da pričam javno dok ne razgovaram sa investitorom. To su slučajevi nekih trudnica. Ne možete da im date otkaz zato što su sprečene da rade određeni period - kaže predsednik.

On je rekao i da država vodi računa o penzionerima, i da nije dobio nikakav zahtev za razgovor sa predstavnicima najstarije populacije.

- Mi ćemo da pratimo sada, biće značajno uvećanje penzija i zbog inflacije i povećanja plata. Mi uopšte ne računamo na podršku i pomoć koju smo dali od dvadeset i nešto hiljada. Brinućemo o penzionerima, uvek sam spreman za razgovor, samo ne znam šta treba da budu teme - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da mi živimo sa velikim pritiscima svaki dan, i da je neverovatna potreba svih da vode politiku Srbije.

- Ja verujem da je važno da ljudi u Srbiji znaju da nije lako voditi samostalnu i suverenu politiku. Dokle ćemo moći tako to nije jednostavno reći. Ali posle 90 dana uspeli smo da zadržimo svoj stav koji smo imali od prvog dana. Ti pritisci su naravno zloupotreba svega, i pre svega će se ticati KiM. I upravo zato da se ne ostavi kao presedan to Kosovsko rešenje o kome su govorili. Zato je važno Srbiju naterati što je moguće pre naterati sporazum sa Albancima, pre svega o priznanju - rekao je on.

Vučić kaže da niko ne može dobro da razume poziciju Srbije, i da zato moramo da je čuvamo.

Uprkos činjenici da se nismo zaklinjali u cvet i u med, mi smo svoju poziciju održali - dodao je on.

Predsednik je rekao da su se mnogi smejali pre razgovora sa Putinom, a da sada, posle ovako dobrog dogovora, niko neće hteti da se izvini.

Neki ljudi u Srbiji žive od jedne do druge laži. nemaju problem nikakav sa tim. Na nama je da pokažemo ljudima da se borimo za njihove interese. Vidite, Srbija od Albanije do Italije izvozi i brašno, i šećer i ulje. Jedino soli nismo imali, ali smo kupili na vreme. Sada imamo više nego što nam je potrebno. O tome se vodilo računa ranije, i pokazali smo brigu. A što se tiče onih koji uvek hoće da ocrne svoju državu, ne zaboravite da su to oni koji su do pre tri meseca govorili da neće dozvoliti da se gradi metro. To su oni koji su govorili da će srušiti Beograd na vodi, u koji danas odlaze u restorane i kafiće - istakao je Vučić.

On je dodao da su neki jedva dočekali da objave monstruozne laži da je tukao zatvorenika u Petrinji, iako tamo nikada nije bio.

Za svaki dan ima nova laž, baš ih briga i dalje. A ne možete svaki dan da im odgovarate. Interes zemlje i građana su mnogo važniji od odgovaranja na svaku njihovu laž. Ja mislim da oni nemaju nikakvu grižu savesti. Narod je taj koji procenjuje po rezultatima rada. LJudi mogu da vide kako to izgleda u drugim zemljama, a kako kod nas, i svi vide koliko sustižemo druge - zaključio je Vučić.