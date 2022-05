Vučić: Putin mi je rekao da mogu da ga nazovem, ako je potrebno!

Predsednik Vučić je pojasnio da su Bugari plaćali ruski gas više od 600 dolara, dok su neki drugi plaćali i po 960 dolara za 1000 kubnih metara.

- Mi smo dobili ono što je mnogo bolje od naših najoptimističnijih nadanja, što je 100 odsto naftna formula. To je ubedljivo najbolji mogući ishod. Samo nam ostaje da vidimo za dodatne količine, i o tome moramo da razgovaramo sa Aleksejem Borisovičem. Rekao mi je i predsednik Putin da ukoliko budem bilo šta smatrao za potrebno da ga ponovo nazovem.

Vučić je pojasnio da će cena tokom zime biti verovatno od 310 do 408 dolara za 1000 kubnih metara, što je ubedljivo najbolja cena.

- Moguće je da će samo Jermenija i Belorusija imati nešto povoljniju cenu. Ako računate da je danas negde oko 960 cena gasa, to je zato što je leto. A kada dođe zima to može biti i preko 3.000 dolara. A mi ćemo plaćati 10 puta manje. Sad je pitanje samo dodatnih količina, kako nabavljamo i šta radimo. Ali i da tako bude, mi nećemo čekati zimu. Mnogo je to komplikovano, ali smo veliki posao danas završili i veliki posao uradili. Sa velikom sigurnošću, ja koji sam obično oprezan, više sam optimističan danas - istakao je Vučić.