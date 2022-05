RAZGOVOR VUČIĆA I PUTINA UDARNA VEST U RUSKIM MEDIJIMA: Evo šta pišu portali, prenose kao NAJVAŽNIJE (FOTO)

Državne agencije vest o razgovoru drže na glavnim pozicijama.

Razgovor predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ruskog lidera Vladimira Putina udarna je vest u ruskim medijima danas.

Na glavnim pozicijama naslovnih strana tu vest drže državne agencije TASS i RIA Novosti, kao i Rusija Sevodnja i Izvestija.

Vučić je tokom obilaska skladišta robnih rezervi rekao da je razgovor bio vrlo dobar, i da su glavne teme bile cena gasa i situacija u Ukrajini i na Kosmetu.

- Govorili smo o više različitih tema. Najvažnija tema su bili bilateralni odnos, ali za nas je naravno najvažniji istek gasnog sporazuma. Glavne elemente smo dogovorili, i cena će biti vrlo povoljna za Srbiju - rekao je predsednik.

On je otkrio i da će novi ugovor biti potpisan na tri godine.

- Ako smem to da kažem, mi ćemo po pitanju snabdevanja gasa imati sigurnu zimu. Nakon dodatnih razgovora sa Gaspromom ja ću moći da vam kažem koliko će nas koštati tačno. U ovom trenutku to je tri puta manje, a zimi će to biti i do 10 puta manje od onoga što plaćaju u Evropi - kazao je on.

On je pojasnio da će cena tokom zime biti verovatno od 310 do 400 dolara za 1000 kubnih metara, što je ubedljivo najbolja cena u Evropi.

- Moguće je da će samo Jermenija i Belorusija imati nešto povoljniju cenu. Ako računate da je danas negde oko 960 cena gasa, to je zato što je leto. A kada dođe zima to može biti i preko 3.000 dolara. A mi ćemo plaćati 10 puta manje. Sad je pitanje samo dodatnih količina, kako nabavljamo i šta radimo. Ali i da tako bude, mi nećemo čekati zimu. Mnogo je to komplikovano, ali smo veliki posao danas završili i veliki posao uradili. Veoma sam optimističan, iako znate da sam obično oprezan - istakao je Vučić.